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高端開放混打3廠牌！網見「1條件」全傻了：這跟重打差在哪

▲▼台北長庚醫院醫療團隊AZ疫苗施打模擬演練,COVID-19疫苗接種記錄卡,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,群體免疫,法定傳染病,小黃卡。（圖／記者李毓康攝）

▲接種第一劑疫苗後，會拿到小黃卡。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，已經接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，如果有緊急出國需求，可以持證明接種AZ、BNT或莫德納疫苗。消息曝光後，立刻引發熱議，不少網友都忍不住酸說「是重打還是混打」、「所以到底為什麼要打高端」。

指揮中心今表示，經我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，如果因入境他國提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可在出國前持相關證明文件，如電子機票、就學證明、工作證明等、健保卡、疫苗接種紀錄卡，接種AZ、BNT或莫德納疫苗。

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高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

指揮中心說明，高端疫苗在尚未列入世界衛生組織緊急使用清單或民眾擬入境國家尚未核准前，不論接種一劑或兩劑的民眾都可依需求接種AZ、BNT或莫德納疫苗，兩劑間隔可依照該疫苗說明書中所列最小間隔時間完成接種，且最好是出國14天前完成。

不過，若已接種兩劑高端疫苗而無出國需求者，指揮中心不建議再接種其他廠牌；只接種一劑高端疫苗且無出國需求者，指揮中心則建議依時程完成兩劑高端疫苗接種。

▲▼打高端疫苗想出國，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）

▲打高端疫苗想出國，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）

消息被貼到PTT上後，不少網友都認為既然可以接種其他廠牌，那先前接種高端豈不是白打嗎？「正名：重打」、「遲早要打國際，何不一開始就國際」、「白挨兩針」、「這應該是重打」、「認真問，這跟重打差在哪裡」、「等等，這樣不就變成打4針」、「是重打不是混打」、「所以買高端到底要幹嘛」、「國際首創打4劑」。

此外，也有些網友擔心直呼，「混打多打以後出問題算誰的」、「高端跟別的混打沒問題嗎？一開始幹嘛打」、「如果混出問題，有什麼副作用怎麼辦」。

相關報導：打高端想出國注意！指揮中心解套：開放混打AZ、BNT、莫德納

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