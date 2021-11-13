高端份子「白挨針」　高嘉瑜卻嗨喊「打高端賺到了！」遭網砲轟





▲高嘉瑜已完成兩劑高端疫苗接種。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心12日宣布新冠疫苗最新政策，已經接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可以持證明再追打AZ、BNT或莫德納疫苗，立刻引發熱議，不少網友傻眼直呼「是重打還是混打」，已打過高端的網友也抱怨「白挨針了」，不過，民進黨立委高嘉瑜卻喊「打高端的朋友賺到了！」

接種高端疫苗的民眾，目前可直接入境紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯6國，美國則暫不認可高端疫苗，另外日本也稱接種完AZ、BNT、莫德納的民眾，入境後隔離時間可從10天縮短至3天，高端疫苗在日本則無此待遇。

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當初也是施打高端疫苗的高嘉瑜稍早在臉書發文，「打高端的朋友賺到了！出國可以再補打2劑AZ、BNT或莫德納！」「打2補2」、「4劑成就最快解鎖」、「保護力最完整」、「心動不如馬上行動」。不過發文20分鐘後，高嘉瑜修改文中內容，將「打高端的朋友賺到了」，更改為「打高端的朋友照過來！」

▲有網友懷疑可能是反串文，「高級酸」。（圖／翻攝自高嘉瑜FB）

貼文一出，引起許多網友不滿，「這是什麼神理論？」「打疫苗是保護自己及他人，沒有賺不賺的問題」、「打疫苗都是有風險，是賺到高風險嗎？真的不要這樣説，很多老人家不管打什麼疫苗，都是先寫遺囑，希望有同理心」、「你說賺到了我真的不能接受，如果是打肉毒桿菌，那就是賺到了，人民的健康怎麼可以這樣開玩笑」。

不過也有網友認為，可能是反串文，「高級酸，這樣背後捅刀的言論duck不必」、「怎麼感覺是反串文」、「太狠了太狠了，沒人這樣補刀的」、「我覺得妳在搞笑耶」。

事實上，高嘉瑜今年8月24日接種第一劑高端疫苗，10月29日晚間透過臉書，表示自己已打完第二劑高端，還稱「台灣價值100分，神功護體百毒不侵，連唱歌都變好聽了。」此外，高嘉瑜也上傳一張照片，畫面中她雙手持小黃卡，露出的手臂上，還貼著打完針後的用於止血棉花。

▼打高端疫苗想出國，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）