美國做了這舉動　張忠謀有感：自由貿易「多了條件」

▲APEC領袖代表張忠謀出席「2021 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），以視訊方式於12日晚間7時舉行完畢，總統府13日舉行記者會說明。張忠謀在致詞中，意有所指提到「最近的自由貿易似乎多了一些條件」，接著在QA階段時，張舉例，過去主張自由貿易的美國，近來突然要在境內增加積體電路製造比重，這就是條件。

張忠謀在致詞中表示，一旦我們達到自由旅行的目標，表示我們已經克服或至少綜合疫情，接著的挑戰就是自由貿易，「是受限關鍵性國家的自由貿易」。

張忠謀說，APEC成員在過去數十年透過自由貿易蓬勃發展，「相較於過去，最近的自由貿易似乎多了一些條件，中華台北再次感到關切」。我們相信大部分的條件，都有不良的後果，我們堅信只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易，才是每個APEC成員實現供應韌性及繁榮興盛的康莊大道。

在QA時，有媒體問到，所謂「自由貿易多了條件」是指哪方面？張忠謀舉例，條件例如是現在關於半導體的積體電路，美國要在自己境內多做一點，「其實美國一直主張自由貿易的，現在突然加了條件要在自己境內多做一點，這就是條件」。

值得一提的是，由於全球晶片短缺問題嚴重，台積電近來受到美國的壓力不小，先是大動作到美國設廠進行投資，接著又面臨美方要求交出機密資料。