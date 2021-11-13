完成法規調整　鄧振中：CPTPP需要台灣這麼有決心的新會員加入

▲政委鄧振中出席「2021 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院政委鄧振中13日在總統府召開的亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議會後記者會中指出，CPTPP成員都是APEC成員，因此也透過這場會議向11個CPTPP會員國的爭取支持，他強調，「台灣已經完成所需的法規調整，符合CPTPP的高標準」，相信CPTPP也需要我們這麼有決心的新會員加入。

亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），昨（12日）晚間7時以視訊方式舉行完畢，總統府在今天上午召開記者會向國人說明。鄧振中表示，今年的APEC部長會議關於貿易議題的討論，重點集中在如何利用貿易工具，加速經濟復甦。

鄧振中指出，會議主辦國紐西蘭提出3個項目，希望各國部長能聚焦討論：第一，透過貿易便捷化措施，促進重要防疫物資流通；第二，如何確保亞太地區的貿易跟投資環境的自由開放、公平、透明；第三，如何經過APEC討論，幫助WTO的部長會議獲致成果。

鄧振中說，台灣的發言重點，台灣一向支持多邊貿易體系與自由市場原則，台灣在全球供應鏈地位，也是所有APEC經濟體都看得到。關於關鍵物資流通的重要性，我們非常贊成，我們在各地都有反應台灣通關的便利，也在APEC、WTO場合，支持貨物要盡量便利流通。

此外，鄧振中提到，CPTPP成員都是APEC成員，所以也透過此機會向11個CPTPP會員國的貿易長爭取支持。CPTPP是一個全面性、高標準的自由貿易協定，有助APEC發展，強調台灣一向提倡全球貿易規則在有秩序、建立公平、透明穩定的貿易環境中發展，也致力於貿易自由化，並且努力開放市場，「所以應該是CPTPP非常理想的會員國」。

鄧振中表示，也向CPTPP的成員國說明，台灣已經完成所需的法規調整，符合CPTPP的高標準，相信CPTPP也需要我們這麼有決心的新會員加入。

鄧振中說，最後會議有幾個重要結論，希望各國APEC會員國能承諾繼續開放市場，也希望能推動區域經濟整合，同時希望各國能繼續投資醫衛系統達成持續韌性、創新且公平對抗新冠肺炎，做為未來應對疫情。最後各國也同意WTO需要進行改革，年底部長會議希望有具體成果。