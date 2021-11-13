春節居家檢疫違規　陳時中：「裁罰級距細分」加強處分

▲衛福部長陳時中出席台灣醫學週受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

文／中央社

中央流行疫情指揮中心放寬春節檢疫措施，後4天或後7天可採居家檢疫。指揮中心指揮官陳時中今天說，若違反居家檢疫規定，最高開罰100萬元，且將細分裁罰級距，每個級距都會加強處分。

陳時中今天上午出席「2021台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」暨「台灣醫學會第114屆總會學術演講會」大會演講，致詞後接受媒體聯訪做出上述表示。

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因應春節返台人潮，中央流行疫情指揮中心推出「10+4」與「7+7」春節檢疫方案，前者為前10天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後4天改為加強版居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇後者，前7天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後7天改為加強版居家檢疫。

▲春節返鄉檢疫3方案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

國內積極籌備防疫措施防破口，行政院長蘇貞昌昨天指出，若有民眾居家檢疫時違規外出染疫，不但會受罰，還必須自行負擔醫療費用。

陳時中今天接受媒體訪問時表示，違反居家檢疫相關規定，將開罰新台幣10萬至100萬元，且會把裁罰級距細分、縮短級距，且每個級距會加強處分，罰更多的錢。

依傳染病防治法規定，受檢疫者發生擅離住家或指定地點，擅離2小時內罰最低金額10萬元，2至6小時內罰20萬元，6至24小時內罰30萬元，24至72小時內罰60萬元，72小時以上則罰最高金額100萬元。

陳時中也提及春節檢疫措施，「若有人不太乖，就送到集中檢疫所加強管理」。

陳時中指出，居家檢疫規定一樣，民政系統負責關懷，警政系統也會發揮力量，運用電子圍籬等方式。而居家檢疫若要1人1室，所有人都必須完整接種疫苗滿14天，若是1人1戶，其他人都不能進入家中。

▲陳時中強調春節方案將加重罰則。（圖／指揮中心提供）

此外陳時中先前聚會歡唱影片流出引發爭議，媒體詢問，外界認為是否是台北市長選舉競爭相關，陳時中表示，不用過度臆測，代代有才人出；至於是否為黨內惡鬥，他則表示，「倒沒有特別感覺」。

媒體也追問國民黨立委賴士葆「在影片中出現的女性，頭髮這麼長應該就是飯局妹」說法，陳時中表示，說各種場合長髮妹就是怎樣，有一點污名化。

陳時中並舉例，有一些漂亮的男生、稍微化妝就不行，「跟中國有什麼不一樣」；他認為，人就是人，大家要互相尊重。