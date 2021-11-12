李應元2019年就罹壺腹癌　她曝：任駐泰代表前已在台大動手術

▲李應元。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前駐泰代表李應元11日晚間因壺腹癌，病逝於台大醫院，享壽68歲。和信醫院藥劑科主任陳昭姿12日曝自己在2019年得知李應元罹患壺腹癌，且在任駐泰代表前已在台大動手術，而她為此也守口如瓶。陳昭姿也表示，敬愛的應元兄，謝謝您對台灣的貢獻，您將永遠活在這一代台灣人的心中。

「遙祝滿滿正面評價的政治家–李應元先生。」陳昭姿12日在臉書表示，2019年11月某日，李應元與黃老師打電話找她，希望能約凱達格蘭校學校長金恆煒碰面。12月1日下午，我們三對夫妻在東區的一家咖啡廳聚會，見了面，我們立即被告知，您罹患了壺腹癌，正要準備接受手術治療。

陳昭姿透露，在此的九年前，金校長罹患胰臟癌，在台大醫院接受手術後，因為當時有淋巴結轉移，被她半強行的帶到和信醫院接受後續的同步放射線化學治療。由於胰臟癌與壺腹癌都是相對困難治療的癌症，治療方式也相近，所以您希望了解金校長的治療過程與經驗。

陳昭姿說，「在癌症專科醫院工作二十多年，我非常想要邀請您到和信醫院治療，好讓我們有機會盡一分心力。但是，您與黃老師出身台大，許多台大好友自然也非常熱心要照顧您，最後您在台大接受手術。基於您的隱私，我從未向別人提過此事。您擔任駐泰大使的工作被報導後，我心中更關心的是您的病情，但是我與金校長都遵守諾的守口如瓶」。

「今年八月媒體報導您身體不適，即將辭職回台，當下我的心中立刻浮現不安感，金校長私下問我您的近況，我們也設法與黃老師聯繫。」陳昭姿表示，後來媒體揭露了您罹癌的訊息，身為您的好友的敝院黃院長，讀到新聞後，立刻要她表達和信醫院願意照顧您，「我此時才告訴他，您不是初診斷，所以已經回到原來的醫院就醫」。

陳昭姿回憶道，「第一次與您密切合作，是您競選台北市長之時，我擔任醫界後援會的主持人，先生也積極參與您的競選活動。」讀您的過往史，無論學歷經歷，參與民主運動的歷程，人人都非常敬重感佩。在台灣政壇，您是極少數幾乎沒有任何負面評語的政治人物。

陳昭姿表示，敬愛的應元兄，謝謝您對台灣的貢獻，您將永遠活在這一代台灣人的心中。祝福此刻在天國的您，也祝福您在世的每位家人。

目前壺腹癌並不常見，多出現於40幾到60幾歲的病人身上，罹患壺腹癌患者會有膽汁阻塞的症狀，所以患者多會出現黃疸的症狀。壺腹位在消化道的樞紐處，主要調控消化液進入腸道，因此癌細胞要前往膽道、肝臟、胰臟、小腸都很快。

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