反萊豬無法加入CPTPP？　黃暐瀚：照這邏輯根本不用怕中國卡

▲行政院長蘇貞昌針對年底公投案，啟動全台宣講活動。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌近日強調，CPTPP的11個會員國，都允許「進口萊豬」，若台灣不行，中國就會先加入，且中國一旦加入，就會擋台灣，因為CPTPP是「全員同意制」，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蘇貞昌的口才真是好，美國確實有可能不高興，但要說反萊豬會讓台灣進不去CPTPP，「這個推論，也太快了一點。」

CPTPP本來其實叫做「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」，在美國退出之後，TPP改名CPTPP，一共有11個會員國。分別是日本、新加坡、汶萊、越南、馬來西亞、加拿大、墨西哥、智利、秘魯、澳洲、紐西蘭今年1月英國申請加入、9月中國大陸申請加入，一個禮拜後台灣也申請加入。

蘇貞昌表示，CPTPP的11個會員國，都允許「進口萊豬」，如果台灣不行，中國大陸就會先加入，中國大陸一加入，就會擋台灣，因為CPTPP是「全員同意制」，只要中國擋台灣，台灣就沒辦法加入了，「國民黨這樣做，是想害死台灣。」

英國、中國，都在台灣之前，提出申請加入CPTPP，黃暐瀚表示，如果照蘇貞昌所說，反萊劑肉品的國家將無法加入CPTPP，那顯然英國跟中國大陸，都將因為不允許進口萊肉，而「無法加入」CPTPP，既然這樣，蘇貞昌何必怕中國大陸卡台灣呢，「照蘇院長的邏輯，中國大陸根本不可能加入CPTPP啊！」

目前共有13個國家輸入肉品到台灣，其中允許使用萊劑的國家，有四個，分別是 美國、澳洲、紐西蘭、加拿大。而澳、紐、加是CPTPP會員國，黃暐瀚指出，根據農委會主委的說法，紐澳加三國都並未對台販賣使用萊劑的肉品，既然如此，「這11個CPTPP會員國，哪一個會因為台灣不買萊豬而生氣呢？」

對於反萊豬無法加入CPTPP的說法，黃暐瀚說，很清楚的，反萊豬美國確實有可能不高興，但要說反萊豬，就會讓台灣進不去CPTPP，「這個推論，也太快了一點。」