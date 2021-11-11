賴士葆稱長頭髮應是「飯局妹」　許淑華痛批：嚴重歧視應公開道歉

▲國民黨立委賴士葆。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（10）日網路瘋傳衛福部長陳時中在餐會中「與友人脫口罩喝酒高歌」的影片。陳時中後澄清，該影片拍攝時間並非三級警戒期間，但藍營11日指控，陳時中待的場合有「飯局妹」，立委賴士葆更稱，「頭髮那麼長應該是飯局妹」，對此，台北市議員許淑華表示，賴士葆說法是嚴重歧視，「賴委員，你的性別意識掉到水裡嗎？」

在陳時中歡唱場合幫忙倒酒的女子，被藍營質疑是飯局妹、女陪侍，但身份隨即被起底，原來是1111人力銀行前執行長陳曉蓁，曾是歌手、演員，也擔任過財經頻道的主持人。

對於賴士葆「頭髮那麼長應該是飯局妹」的發言，許淑華痛批，這樣的說法極度缺乏性別意識，意思是「長髮＋女性」＝飯局妹，但現在是什麼年代了，「你的性別意識掉到水裡嗎？憑什麼女性留著一頭秀髮就要被說是飯局妹？」

許淑華表示，飯局妹一詞直接涵蓋著對「頭髮留很長、展現陰柔氣質的女性」嚴重的刻板印象，更加強調「女性在飯局裡就附屬陪襯角色」，這種沒水準的性別歧視，「賴士葆委員，您身為立法委員，性別氣質、性別刻板印象、性別歧視這些概念你沒學過嗎？」

許淑華批評，這樣帶壞台灣性別平等教育的發言，是一個國會立委該有的水準嗎，「我嚴正要求，賴士葆為自己對女性的嚴重歧視發言公開道歉。」