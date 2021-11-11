張競／胸前的紅色虞美人　跨越東西方的戰爭之花

文／張競

11月11日是美國「退伍軍人節」（Veterans Day），亦是大英國協許多成員國之國殤紀念日（Remembrance Day），但不是很多人知道這個節日真正源頭是1918年11月11日一次世界大戰停火日(Armistice Day)。

一次世界大戰歐洲戰場經過殘酷廝殺後，當年停火時對德國條款極度嚴苛，因此埋下日後第二次世界大戰戰火再起惡因。

人類經過戰爭血淚折磨，但總是無法從其中獲得教訓！我在這邊貼出這兩張圖，很多朋友都會感到錯愕，這跟前面西洋歷史有何關係？讓我在此為您破解謎團。

▲加拿大與英國各地都會配戴圖中的花來表達悼念追懷。（圖／翻攝自Facebook／張競）

首先來看這個花，儘管大西洋兩岸西方國家曾經在兩次大戰中併肩作戰，但在北美這邊在11月11日美國較少人會配戴這朵花，以便悼念陣亡將士，但是加拿大與英國各地，配帶這朵花來表達悼念追懷，就是社會上普遍之風俗。

這個風俗是源自一次大戰加拿大陸軍軍醫John McCrae之詩作「在法蘭德斯戰場」(In Flanders Fields)。這首詩提到在法蘭德斯戰場上盛開之花朵，因此先被美國派赴歐洲戰場之「美國軍團」（American Legion）拿這種花來悼念其陣亡將士，日後才被大英國協成員國引用，但此項傳統到後來，在美國倒是相對被淡忘，美國社會雖有人佩戴這朵花或是代表其意義之飾品，但確實沒有大英國協成員國普遍。

這朵花其實在中華文化中，卻很巧合地也會讓人想到戰爭悲壯；這花中文名是「虞美人」，沒錯！就是項羽所寵愛之虞姬。

▲上圖的花與楚霸王的愛妾虞美人同名。（圖／翻攝自Facebook／張競）

當年留學英美，在軍事院校與民間大學進修學位時，我與不知道多少國家軍事專業人員提過這朵花在中華文化具有很悽美之意涵，我也分享過虞姬與楚霸王自刎烏江故事，更介紹過垓下歌之悲壯。

但許多人並不知道，中國歷史上還有另外兩位虞美人，分別是生活在戰國時期齊威王與漢順帝時期，但名聲遠不及項羽愛妾，中國四大情女之虞姬。當然「垓下歌」更是讓虞姬如此有名重要原因。

今天雖然是西方紀念陣亡將士之日，但從「虞美人」或是「法蘭德斯罌粟花」聯結其中華文化與西方習俗，雖有這種巧合，但卻讓人充滿傷感與感嘆啊！

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