國民黨控陳時中無罩玩嗨「犯三罪狀」　籲政風單位立刻介入調查

▲陳時中出席私人聚會，喝酒唱歌影片外流引發討論。（圖／翻攝網路）



記者蔡文鈴／綜合報導

衛福部長陳時中飲酒唱歌的影片外流，引發廣大討論。國民黨文傳會主委凌濤今（11）日抨擊，陳時中共有「三大罪狀」，脫序行為已讓指揮中心公信力盡失。凌濤表示，陳時中涉及不當宴飲事證明確，這三項罪狀總和起來，明顯不適任，應道歉並辭職下台。

凌濤指出陳時中第一罪狀，陳時中貴為防疫指揮官與內閣閣員，自我要求卻很低，在指揮中心賣力推廣「防疫新生活運動」的同時，陳時中自己卻成「雷隊友」，甚至還在室內吸菸、藐視《菸害防制法》，陳時中面對質疑時，竟還敢反問「是說喝酒就要下台？還是唱歌就要下台？」這種無賴回答，無疑讓民眾感到傻眼至極。

凌濤指出，其次是宴中竟疑似有女侍作陪，遭外界議論，陳時中必須鄭重自清，影片中人還被披露疑在對岸政務機關任職，是否涉及「政治統戰」，調查局必須介入調查，陳時中必須嚴正說明。

最後一項罪狀，凌濤表示，宴會場合，政商成員複雜，是否涉及職務利害關係？根據《公務員廉政倫理》明確規範指出，公務員受邀的飲宴應酬，不宜出入有女陪侍的特種場所，更不得參加與其職務有利害關係之飲宴應酬，而陳時中部長卻屢次失控玩嗨，在此呼籲政風單位應立刻介入調查。

凌濤痛批，身為現任閣員，陳時中所犯的三大罪狀，加總起來早已跨過紅線，還瞎扯他人、耍嘴皮子，卻連一句抱歉也沒有，如此品德標準，已經不適任內閣閣員，陳時中未來如果還妄想選舉，相信任何地方在地的市民都難以接受。國民黨再次重申，有關單位應儘速調查，陳時中應鄭重公開道歉，並辭職下台。

衛福部表示，該段影片是陳時中部長2020年6月15日，下鄉宣導防疫新生活的公務結束後，接獲北上的高雄友人邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開。

陳時中今（11）日也在疫情記者會上再度澄清，聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間，針對外界質疑聚餐場所為「招待所」，且有女陪侍一事強調，「那是餐廳。」