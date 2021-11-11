三大徵兆看冬季冷空氣頻南移　今年有霸王級寒流？專家這樣說

▲天氣專家預測，今年冬季氣溫偏正常，不再是以往的暖冬。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

受到反聖嬰現象影響，日前有專家預測，今年冬天可能會很冷。「天氣風險公司WeatherRisk」天氣分析師吳聖宇表示，今年雖受反聖嬰現象影響，但根據觀測，太平洋海溫只比平均值稍低，屬於中等偏弱的反聖嬰現象，評估今年應屬「正常」的冬季，但因往年冬季多偏暖，只要會歸到正常值民眾感受上仍會較往年來得冷。至於是否會再次出現「霸王級寒流」，則可從3項觀測資訊加以分析預測。

民間氣象單位「天氣風險公司WeatherRisk」今天舉行線上直播，天氣分析師吳聖宇表示，根據海溫變化圖顯示，太平洋海溫至今年11月間持續下降，代表反聖嬰現象確實正在發生，預計明年1至2月將達高峰，之後海溫便開始反轉、反聖嬰現象減弱，預計明年春季至夏季回歸到正常值。

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吳聖宇談到，今年反聖嬰現象並不強，太平洋海溫約較正常海溫低0.5至1度，屬於中等偏弱的反聖嬰。又根據歐洲中期預報中心資訊指出，今年11月到明年1月間，台灣附近氣溫屬於正常值、南邊巴士海峽處則稍微偏暖，評估三個月間台灣應為「正常的冬季」沒有明顯偏冷訊號。

吳聖宇說，近日民眾感覺冷得比較早，主要原因為民眾多已習慣暖冬，往年冬天氣溫都較氣候平均值略高，因此只要回歸正常值，民眾感受上就會比往年來得冷。

至於有民眾關心今年冬天是否會重現2016年的霸王級寒流。吳聖宇則分析，霸王級寒流需滿足冷空氣「大量蓄積」且「大幅度南移」兩項條件。根據日本氣象廳11月到明年1月間預測，今年西風帶位置預計稍微往南移，加上東亞大槽明顯容易帶動冷空氣往南；再者，日本北方北海道附近氣旋發展較深，冷空氣容易南下；以及預測南海氣壓較低，也有利於冷空氣往南流動。

吳聖宇談到，綜觀上述三種跡象，確實有利於冷空氣頻繁南下，因此也預測今年冬季氣溫接近正常值。但冷空氣頻繁往南移，代表北方要蓄積大量的冷空氣則不易，因此預估冷空氣大幅南移、一次出現極端低溫的機率並不高。