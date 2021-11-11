冷空氣夜凍全台發白！入冬「首發警報」4縣市探10°C↓11月罕見低溫

▲高壓東移帶來冷空氣，輻射冷卻效應發威。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局10日深夜11時19分發布今年入冬首發「低溫特報」，受東北季風及輻射冷卻影響，北部氣溫偏低，晚間至11日上午局部地區將出現10度以下低溫「黃燈」機率，包括基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣4縣市都在警戒範圍。預報員徐仲毅指出，後續仍有高壓南下東移，至13日（周六）都在東北季風影響下，11日北部、宜花天氣涼，僅東半部有零星降雨，輻射冷卻效應下，清晨各地低溫，中部以北、東北部下探14度，南部、花東17至19度，空曠近山區再更低，但白天之後溫度上升快，日夜溫差相當高達10度以上。

氣象局預報，清晨受輻射冷卻影響，是這波東北季風最冷時候，中部以北及東北部低溫只有13到15度，其他地方在17度上下，空曠地區會再低一些；白天桃園以北及宜花仍偏涼，高溫約21到23度，其他地方則在24度以上，中南部可以來到28度左右，日夜溫差在中南部達10度以上。局長鄭明典深夜也指出，「夜晚地面輻射冷卻開始了！」分裂高壓出海位置很接近台灣，11日深夜的輻射冷卻作用會很明顯。

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氣象局指出，12、13日（周五、六）少了輻射冷卻效應，清晨氣溫雖然回升，但在東北季風影響下，北部、東北部及東部整天仍較涼，其他地方則是早晚涼；中層水氣逐漸增多，除東半部有局部短暫雨以外，12日基隆北海岸、中部以北山區也有局部降雨，13日降雨範圍將擴大至北部平地，南部地區及中部平地仍維持多雲到晴。預估14日（周日）開始東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼；中層水氣仍多，至17日（下周三）除北東有局部短暫雨，中部山區也有局部降雨，其他地區為多雲到晴。

▼入冬首發「低溫特報」凍到發白，各地清晨將迎最冷時刻。（圖／中央氣象局、NCDR）



天氣風險公司則分析，因輻射冷卻發威，清晨氣溫將探底。因台灣各地雲量轉少，逐漸轉晴，加上東北風的風速減弱，預期10日晚間至11日清晨北部、中部市區低溫下探13至14度，南台灣、花東低溫在15至16度，平地空曠、丘陵或低谷可以再低個1至2度。在11月上旬出現這樣的低溫並不常見。

天氣風險公司指出，12日開始隨著北方冷高壓逐漸出海，本波冷空氣的影響將逐漸減弱，不過早晚還是偏涼，而且環境水氣又逐漸多一些，因此迎風面的北部、宜蘭在週末的降雨機率會提高，中部山區也將有些降雨的機會。

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