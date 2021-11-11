　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣夜凍全台發白！入冬「首發警報」4縣市探10°C↓11月罕見低溫

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲高壓東移帶來冷空氣，輻射冷卻效應發威。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局10日深夜11時19分發布今年入冬首發「低溫特報」，受東北季風及輻射冷卻影響，北部氣溫偏低，晚間至11日上午局部地區將出現10度以下低溫「黃燈」機率，包括基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣4縣市都在警戒範圍。預報員徐仲毅指出，後續仍有高壓南下東移，至13日（周六）都在東北季風影響下，11日北部、宜花天氣涼，僅東半部有零星降雨，輻射冷卻效應下，清晨各地低溫，中部以北、東北部下探14度，南部、花東17至19度，空曠近山區再更低，但白天之後溫度上升快，日夜溫差相當高達10度以上。

氣象局預報，清晨受輻射冷卻影響，是這波東北季風最冷時候，中部以北及東北部低溫只有13到15度，其他地方在17度上下，空曠地區會再低一些；白天桃園以北及宜花仍偏涼，高溫約21到23度，其他地方則在24度以上，中南部可以來到28度左右，日夜溫差在中南部達10度以上。局長鄭明典深夜也指出，「夜晚地面輻射冷卻開始了！」分裂高壓出海位置很接近台灣，11日深夜的輻射冷卻作用會很明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局指出，12、13日（周五、六）少了輻射冷卻效應，清晨氣溫雖然回升，但在東北季風影響下，北部、東北部及東部整天仍較涼，其他地方則是早晚涼；中層水氣逐漸增多，除東半部有局部短暫雨以外，12日基隆北海岸、中部以北山區也有局部降雨，13日降雨範圍將擴大至北部平地，南部地區及中部平地仍維持多雲到晴。預估14日（周日）開始東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼；中層水氣仍多，至17日（下周三）除北東有局部短暫雨，中部山區也有局部降雨，其他地區為多雲到晴。

▼入冬首發「低溫特報」凍到發白，各地清晨將迎最冷時刻。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

天氣風險公司則分析，因輻射冷卻發威，清晨氣溫將探底。因台灣各地雲量轉少，逐漸轉晴，加上東北風的風速減弱，預期10日晚間至11日清晨北部、中部市區低溫下探13至14度，南台灣、花東低溫在15至16度，平地空曠、丘陵或低谷可以再低個1至2度。在11月上旬出現這樣的低溫並不常見。

天氣風險公司指出，12日開始隨著北方冷高壓逐漸出海，本波冷空氣的影響將逐漸減弱，不過早晚還是偏涼，而且環境水氣又逐漸多一些，因此迎風面的北部、宜蘭在週末的降雨機率會提高，中部山區也將有些降雨的機會。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
冷空氣夜凍全台發白！入冬「首發警報」4縣市探10°C↓
被錄到沒戴口罩喝酒唱歌　陳時中深夜緊急回應
瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／蝦皮購物「信用卡大當機」！網友崩潰：我想刷卡睡覺

雙11前夕PChome大當機　官方道歉「緊急加碼」優惠時間

想跟前任繼續當朋友？　過來人點出「3大必要條件」　

深夜地牛翻身！宜蘭外海23：45發生規模6.6地震

冷空氣夜凍全台發白！入冬「首發警報」4縣市探10°C↓11月罕見低溫

快訊／PChome大當機！網崩潰　官方緊急回應了

家樂福可以試吃了！平日晚間5點、假日中午12點後開放

統一獅X台鋼獵鷹　黃偉哲：見證台南在地棒籃球職業隊結盟

陳時中唱歌「沒戴口罩」！長髮妹陪喝45秒影片曝光　衛福部回應了

台中大媽「強佔球場跳舞」！小一童投球遭趕走：我們跳十幾年了

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

High Five！遇路人伸手攔公車　他高興擊掌後笑翻：粉絲見面會

快訊／蝦皮購物「信用卡大當機」！網友崩潰：我想刷卡睡覺

雙11前夕PChome大當機　官方道歉「緊急加碼」優惠時間

想跟前任繼續當朋友？　過來人點出「3大必要條件」　

深夜地牛翻身！宜蘭外海23：45發生規模6.6地震

冷空氣夜凍全台發白！入冬「首發警報」4縣市探10°C↓11月罕見低溫

快訊／PChome大當機！網崩潰　官方緊急回應了

家樂福可以試吃了！平日晚間5點、假日中午12點後開放

統一獅X台鋼獵鷹　黃偉哲：見證台南在地棒籃球職業隊結盟

陳時中唱歌「沒戴口罩」！長髮妹陪喝45秒影片曝光　衛福部回應了

台中大媽「強佔球場跳舞」！小一童投球遭趕走：我們跳十幾年了

Google被控收集iPhone數據案遭駁回　免賠上千億元

統一獅最快13日桃園封王　簡單慶功不打擾動紫趴

快訊／蝦皮購物「信用卡大當機」！網友崩潰：我想刷卡睡覺

京東雙11開始5分鐘賣87億！電車設備、電動機車營業額暴漲15倍

雙11前夕PChome大當機　官方道歉「緊急加碼」優惠時間

顏清標拍賣土地剛好「被顏寬恒買到」　王定宇曝聰明理財循環術

翻案有機會！大法官作成判決 無論如何都會想到當事人

陳時中無罩喝酒高歌　身旁白襯衫男「身分驚人」

想跟前任繼續當朋友？　過來人點出「3大必要條件」　

深夜地牛翻身！宜蘭外海23：45發生規模6.6地震

Makiyo怒轟計程車運匠「態度好差」　帶狗就被兇..氣到自嘲：還好我沒喝醉！

生活熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

快訊／PChome購物大當機！網崩潰

LINE免費貼圖來了！　限時25款快下載

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

明早剩12°C　周五回暖又轉雨

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

台中童籃球場投球　竟遭廣場舞大媽趕走

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

5星座入冬後遇桃花劫！易把渣男女當真愛

更多熱門

相關新聞

今溫差10度！明晨更冷探12℃　下波降雨熱區出爐

今溫差10度！明晨更冷探12℃　下波降雨熱區出爐

中央氣象局觀測，今天（10日）清晨全台最低溫出現在基隆市七堵區的12.6度。天氣風險公司提醒，今夜至周四清晨有利顯著輻射冷卻效應發生，預估中北部、東北部平地低溫有機會出現12-14度，南部、花東則介於14-17度。天氣風險天氣分析師賴忠瑋表示，周四清晨會比今天更冷；周五起，北部、東部外海的水氣會增加。

清晨12.6℃！今晚最冷將創新低溫　雨區擴大時間曝

清晨12.6℃！今晚最冷將創新低溫　雨區擴大時間曝

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

今晨13.8℃！最冷12度還沒到　下波變天轉雨時間曝

今晨13.8℃！最冷12度還沒到　下波變天轉雨時間曝

北台灣有感變冷！這天輻射冷卻剩12℃

北台灣有感變冷！這天輻射冷卻剩12℃

關鍵字：

氣象氣象雲低溫特報天氣風險公司中央氣象局輻射冷卻

讀者迴響

熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

瑪莎拉蒂3煞逍遙4天　連自己人都看不下去

3習慣害胰臟過勞！愛吃「2類食物」壽命縮短剩50年

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

只欺負大學生　8+9發瘋老大都打

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

山寨美津濃眼鏡全台熱銷　知名進口商大賺黑心錢

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面