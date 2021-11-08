北台灣有感變冷！這天輻射冷卻「最冷探12℃」　氣溫回升時間曝

▲冷空氣來襲，北台灣氣溫明顯下降。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（8日）清晨鋒面通過，北部及東北部高溫從早晨的20度開始下降，夜晚時來到16度附近，其他地區入夜後也有明顯降溫。中央氣象局表示，周三至周五天氣型態轉為乾冷，其中周四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，中部以北及東北部的部分區域，低溫將降至13至15度，部分沿海空曠地區甚至下探12度，而從周六起東北季風稍減弱，白天氣溫才會稍回升。

氣象局指出，明天東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區依舊有局部短暫雨的機率，不過水氣會比今天少，大部分都是多雲、偶爾短暫雨的表現，中南部受到東北季風影響不大，為晴到多雲；溫度表現上，清晨低溫北部及東北部地區約15、16度，中南部及花東地區17至19度，各地明顯轉涼，高溫表現上，北台灣及宜蘭不超過20度，花東21至23度，中南部則仍有26至28度，日夜溫差大。

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▲今天雙北地區已跌破20度。（圖／氣象局提供）

氣象局提醒，周三至周五（10日至12日）東北季風影響，天氣型態轉為乾冷，北部、東北部及東部整天仍較涼冷，周四清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，特別在中部以北及東北部的部分區域，低溫降至13至15度，其他地方早晚也較涼冷；各地降雨明顯減少，周三只有東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到周四、周五，僅剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六開始東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼。氣象局透露，天氣方面，周六至下周一（15日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，16日至18日東北季風會再增強及影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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