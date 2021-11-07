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「冰雨」要來了！明天氣溫狂跌10°C　一圖看懂各地溫差變化

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天天氣開始轉為濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（7日）東北風稍增強，但各地大多陽光和煦，高溫約28至31度，低溫約 20至24度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，今晚冷鋒掠過北部海面，氣溫一路下滑，預期明天凌晨起隨著東北風明顯增強及冷空氣報到，氣溫將降至14-20度，為濕濕冷冷的天氣型態，且會持續至周二。

彭啟明表示，隨著蒙古冷高壓逐漸推下，今晚冷鋒掠過北部海面，北部雲量將會明顯增多，氣溫一路下滑，有些短暫雨的影響外，沿海的風浪也將逐漸增大。預期周一（8日）凌晨起隨著東北風明顯增強及冷空氣報到，且配合華南雲系東移，北部及東半部降雨將會較廣泛，持續至周二，氣溫普遍降至14-20度，為濕濕冷冷的天氣型態。

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲受華南雲雨區影響，北部及東半部降雨將會較廣泛。（圖／記者李毓康攝）

彭啟明提醒，中部地區雲量也是偏多，不過短暫雨的情況則偏向山區，而氣溫部分也有明顯的轉涼為16-25度，而越往南到了中南部，降雨及冷空氣的影響幅度雖然會越少，維持多雲可見陽光的天氣，氣溫18-28度，不過另要留意早晚溫差的變化，而各地也要留意沿海風浪增強的情況。

中央氣象局指出，明天白天與今天白天氣溫相較約有10度左右的降幅，變化較大，北部及東北部氣溫將從清晨起一路下降，高溫將由清晨23、24度下降至夜晚的16度左右，其他地區也愈晚愈冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫約19至21度，水氣也會比今天增多。

▲一圖看懂各地氣溫變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

▲一圖看懂各地氣溫變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報，點圖可放大）

氣象粉專天氣即時預報透露，目前，冷空氣前緣已抵達上海，預估周一凌晨起就會抵達「北部」，並快速往南推進，也因為影響台灣的冷空氣大多由中國內陸移出，鮮少經過海域，造成的降溫也較有感。

天氣即時預報強調，雖然本次冷空氣並非很強，不過至少是今年入秋以來，最明顯的一波，加上前幾天大回暖，一來一往溫差感受將大，提醒民眾明天出門上班、上課時，務必多帶一件外套備用，「因為下班、下課時，就會轉冷許多了。」

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