顏寬恒打「小蝦米戰術」 林俊憲預言：他是2014的連勝文

▲立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨前立委顏寬恒宣布投入台中市第二選區立委補選，對戰民進黨前立委林靜儀，引發政壇熱議。民進黨立委林俊憲10日透過臉書分析，看看2014年國民黨籍台北市長候選人連勝文，顏寬恒也許會被「相對剝奪感」5個字打敗，顏寬恒和林俊憲都採用「小蝦米戰術」，兩人同樣因為家庭背景造成巨大包袱，陷入同樣的困境。

林俊憲表示，顏寬恒昨天宣布參選以後，馬上開始轉移焦點，對於自家爭議只會雙手合十避而不談，反而牽拖到對手身上，這指控也實在莫名奇妙，民進黨盡全力投入補選，不是應該的嗎？這是對選民最基本的重視和尊重，況且大家現在真正關心的是你們家的爭議，顏寬恒身為候選人，已經沒有逃避空間。

林俊憲指出，其實觀察一下國民黨主席朱立倫和顏寬恒這兩天的發言，可以發覺他們已經擬定好選戰的主軸，我稱之為「小蝦米戰術」，也就是不斷地把自己塑造成弱勢的一方，出來參選是要「對抗強權」，例如朱立倫說顏寬恒是「努力的年輕人」、顏寬恒今天講的這段話也是強調對手有多強大。這個打法實在很眼熟，仔細一想，這不就是2014的連勝文嗎？

林俊憲分析，其實顏寬恒現在的困境和當年連勝文非常像，同樣因為家族背景造成巨大的包袱，可是說實話，這並非他們本人的錯，也不是他們失敗的原因。大家真正憤怒的地方是他們明明擁有優渥資源，卻還要把自己包裝成弱勢的一方，那些真正為生活打拚的人看在眼裡，做何感想？這場補選關鍵其實就是五個字：「相對剝奪感」，看看當年的連勝文，也不難預測這場補選的結局了。