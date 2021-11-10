「名嘴彷彿在房間裝攝影機」　顏寬恒嘆：好險我孫女才8歲

▲嘆「名嘴彷彿在房間裝攝影機」，顏寬恒憂8歲孫女也受影響。（圖／翻攝顏寬恒臉書）



記者游瓊華／台中報導

前立委顏寬恒昨（9）日大陣仗宣布投入台中第二選區補選，面對名嘴鋪天蓋地攻擊，有感而發在臉書發文，「媒體名嘴在電台電視不斷揣測，彷彿都在我房間裝了攝影機似的，連我妹妹、太太、兒子都成了當然的人選，好險我孫女才8歲，否則也會變成茶餘飯後討論的對象。」

顏寬恒今天沒有公開行程，上午前往疫苗接種，下午進棚拍攝定裝照，因日前他瘦身有成，減重十公斤，自己也笑稱「以前扣不起來的衣服又可以再拿出來穿了」。

▲顏寬恒今日無公開行程，上午前往快打站接種疫苗。（圖／顏寬恒辦公室提供）



顏寬恒今年44歲，是父親顏清標與大老婆黃美貴所生，台中市議會副議長則是顏清標與二老婆侯麗娟所生，另外顏與侯還生了顏仁賢、顏宏全以及顏嘉儀等孩子。但顏家有個「傳承」，就是年紀輕輕就結婚生子，顏清標、顏寬恒、顏嘉儀等都是未滿18歲就奉子成婚，妻子都是漂亮正妹令人印象深刻，顏清標、顏寬恒更是30多歲就當「少年阿公！」

▲顏寬恒下午進棚拍攝定裝照，他瘦身有成、約減重10公斤。（圖／顏寬恒辦公室提供）



針對有媒體人指稱參選記者會邀請主席朱立倫和台中市長盧秀燕、立委江啟臣、父親顏清標，一同宣布要來參加補選，有一種五打一的感覺，顏寬恒直言，執政黨挾帶黨政資源投入補選，對手多到手指頭數不完「可能要用計算機」。

對於本次補選，顏寬恒表示民進黨早已把靶先畫好，不攻擊不抹黑就不會選舉，甚至連競選的主視覺和形象照都已經早有準備，這也是對手陣營一貫的作風，但會繼續用自己的方式爭取選民的認同。