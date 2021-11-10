國民黨徵召顏寬恒投入立委補選　王定宇：跟黑金地方派系為伍

▲朱立倫、盧秀燕力挺顏寬恒投入補選。（圖／記者白珈陽攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨正式徵召前立委顏寬恒參加台中市第二選區立委補選，民進黨立委王定宇表示，這種跟黑金地方派系為伍，是把台灣推往回頭路，「什麼是回頭路，我相信在台灣40歲以上的朋友，對台灣的黑金時代應該還有印象」，台灣是不是還要回到老路，這一代的人要好好思考。

國民黨10日下午召開中常會，會中通過徵召顏寬恒參加明年1月9日的台中市第二選區立委補選，國民黨主席朱立倫呼籲，國民黨的每個人要全力輔選，務必讓顏寬恒勝選，尤其這段期間，民進黨傾全黨之力抹黑、造謠，國民黨必須端正選風，同時為選民所關心的議題發聲。

王定宇晚間受訪時表示，看到國民黨提名顏寬恒，這種跟黑金地方派系為伍，是把台灣推往回頭路走，「什麼是回頭路，我相信在台灣40來歲以上的朋友，對台灣的黑金時代應該還有印象」，那時候從屏東的鄭太吉一直到北部，各縣市的議會、議長及省議會，都充斥著黑金的勾結。

王定宇指出，省屬行庫三商銀對省議員的放貸，幾乎都沒有任何審查機制，資產可以帶到高額的款項，甚至都不用還、變成呆帳，地方縣市議會的議長擁槍自重，地方的信用合作社從金庫把人民的存款掏空、帶走，「去查查東倘信用合作社發生什麼事情」。

王定宇說，當年的黑金各地都有，黑道利用霸道、惡勢力及金錢掌握政治權利，再用政治權力回頭搞錢，「講不聽的用政治力量脅迫，再講不聽的用黑道、黑槍來威脅」，形成台灣從下到上黑金治國的現象，「那已經是20多年前的事情，台灣是不是還要回到老路，這一代的人要好好思考」。