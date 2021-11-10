林靜儀拜會選區議員　民進+基進已整隊「陸空戰齊發」

▲林靜儀拜會選區的議員，強調民進黨和基進黨已整隊完成，陸空戰齊發。（圖／林靜儀競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨台中第二選區立委補選人林靜儀下午拜會同黨市議員楊典忠和王立任，她說，她和顏寬恒同時擔任第9屆立委，未來2人在提案數、質詢品質和法案內容應該是民眾檢驗最重要的部分，顏昨天的參選記者會代表著國民黨剛要團結，但民進黨和基進黨早已完成整隊，而且陸戰空戰齊發。

林靜儀說，顏家一直強調是在地，但在地有好有壞，壞的是，舊的結構綑綁無法鬆開，好的是地方熟，但民進黨也很在地啊，她今天拜會選區內6個優秀議員，就是未來中央地方合作最扎實的力量。

至於空降的說法，林覺得很好笑，在台中念書、工作已20年，現在還在門診，很多選民都說會全力支持她，不要低估民進黨在這選區長期的耕耘，她一直都在中部，不像對手出生就準備當政治人物，她是當醫生一段時間後才當政治人物，所以不該被說是空降。

對於顏家被爆料的欠債、霸佔法拍屋等等，她說，過去選舉地方都有些傳言，這些傳言沒有被檢驗，對顏家也不公平，剛好藉這次全國關注的補選，如果傳言是假的，還顏家清白，若是真的，大家是否該考量派系對地方是否是公平的。

顏寬恒昨天在黨主席朱立倫、立委江啟臣、市長盧秀燕等大咖陪同下召開參選記者會，林靜儀說，這剛好顯示國民黨才剛開始要團結，但民進黨和基進黨早在上周就完成整隊，團結一致，包括林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人都加入競選團隊，陸戰、空戰同時發動。

林靜儀還說，她和顏寬恒都當過第九屆立委，2人未來應該被檢驗是的提案數、質詢品質、法案內容，而且面對下個月的公投機會，顏也有義務向選民說明他對能源政策、環境友善和國際空間的立場，這是國會議員對國家發展應有的表態。