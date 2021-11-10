顏寬恒36歲當阿公！網驚呆：可6代同堂　顏家媳婦全擁神級美貌

▲顏寬恒妻子陳麗凌外型亮麗，夫妻倆年紀輕輕已當阿公、阿嬤，令網友震驚。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／綜合報導

國民黨前立委顏寬恒9日晚間在臉書上宣布，將投入補選，並提到為了這場補選，受到敵對陣營的打壓攻擊，外界更不斷揣測人選，「好險我孫女才8歲，否則也會變成茶餘飯後討論的對象」，這句話讓不少網友震驚不已，直呼「36歲就當阿公，一路循環下去可以六代同堂欸。」

44歲的顏寬恒8日晚間在臉書上宣布，正式投入台中第二選區立委補選。針對這場補選，他提到，在宣布前媒體名嘴在電視台不斷揣測，彷彿都在他房間裝了攝影機似的，連他妹妹、太太、兒子都成了當然的人選，「好險我孫女才8歲，否則也會變成茶餘飯後討論的對象」，意外曝光孫女年紀。

▲顏家每個媳婦皆擁有令人稱羨的美貌，顏寬恒妻子陳麗凌也不例外。（圖／ETtoday資料照）

有網友一見PO文，截圖歪樓分享，「最令我震驚的是顏寬恒已經當阿公了？？？」，表示顏寬恒才44歲，「36歲就當阿公，一路循環下去可以六代同堂欸」，更驚訝稱「照這個速度，十年後我小孩可能還沒上小學顏寬恒就要當阿祖了嗎？？」

其他網友也紛紛留言，「誇張，我快四十歲還沒當爸，真想哭」、「我現在就剛好是36歲#轉頭看我六歲女兒#輸很大」；但也有不少網友淡定表示，「女兒19歲就生了，都很早」、「他們家都是高中畢業就生小孩啊」、「他們家的傳統都這樣啊，為什麼大家很訝異？」、「他們家都超早婚」。

而顏家媳婦各個都外型亮麗、面容姣好，顏寬恒的妻子陳麗凌擁有一頭長髮、白皙皮膚、高挺鼻樑、大眼睛以及潔白整齊的牙齒。有網友也不忘這件事，留言笑稱，「重點是他們男方家基因真的好強大，老婆都娶不錯的，但都沒像到女方那邊⋯」、「老實說顏家的基因實在太強大了，娶了美女老婆回來洗都洗不掉。」