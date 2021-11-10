「吃美豬不吃萊豬」　朱立倫喊話蔡英文：公開辯論、理性討論

▲蔡英文、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）



記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，國民黨主席朱立倫向總統蔡英文下戰帖辯論，但蔡英文至今未回應。朱立倫今（10日）在中常會前受訪表示，希望能夠透過兩黨主席的公開辯論，理性討論，共同讓民眾做出最後決定 。

朱立倫表示，「我跟蔡總統下戰帖已經不是第一天」，再次呼籲蔡英文，不要躲在讀稿機之後，不要躲在發言人之後，勇敢站出來，就這四項公投議題辯論。

朱立倫強調，不只國民黨提出的這兩項，就四項公投議題，一起來辯論，讓民眾看到我們關心的議題，能夠透過兩黨主席的公開辯論，理性的來討論，共同讓民眾做出最後決定 。

至於美國參眾議員昨天來台，有人憂心是對政府進行萊豬公投議題的施壓，朱立倫回應，「美國的朋友也常常來拜訪朱立倫，我們關心整個區域安全的議題有非常多」，國民黨一樣支持美豬，吃美豬但我們不吃萊豬。

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