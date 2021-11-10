快訊／民進黨11月14日全代會主題出爐　首安排蘇貞昌報告施政成果

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌針對年底公投案，啟動全台宣講活動。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨11月14日將舉行全國黨代表大會，除安排黨主席蔡英文發表談話之外，也首度安排行政院長蘇貞昌進行施政成果報告。另外，今年全代會主題也已拍板為「穩健執政、台灣有力」。

黨內人士表示，這段時間以來，蔡英文、蘇貞昌的滿意度都在5成上下，這半年來雖然受到疫情影響，但執政有些成果，疫苗施打率不僅第一劑來到7成，第二劑也有4成，而民眾到餐廳用餐也開始恢復排隊人潮。

在蔡英文發表談話方面，黨內人士說，蔡英文會重申年底公投「四個不同意」的態度與目標，鼓勵民進黨要連結社會的力量，持續擴大溝通。

此外，黨內人士說，今年也擴大邀請各縣市的執評委、縣市議員與會，讓更多同志參與，更邀請代表社會力量的全國性社團的理事長參與觀禮，以表達民進黨會持續跟社會各界站在一起的態度。

特別的是，本次全代會也邀請台灣基進黨主席陳奕齊，以及前立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐與會，並安排替陳柏惟、台中中二選區立委補選參選人林靜儀加油的活動。

▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌針對年底公投案，啟動全台宣講活動。（圖／民進黨提供）

