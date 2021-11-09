驚悚影片曝！大貨車綠燈起步輾死男騎士　駕駛喊冤：視線死角

▲桃園市1名82歲楊姓男子9日上午騎自行車經過八德區新興、建國路口，對向綠燈亮起，圖為阿伯騎車經過大貨車前最後影像。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

又是視線死角！桃園市楊姓男子9日上午騎自行車行經八德區新興、建國路口處，對向綠燈正好亮起，大貨車綠燈起步時未察覺楊騎車經過直接輾過，路人一陣驚呼，楊男倒於血泊中當場慘死輪下；八德警方到場後為大貨車江姓駕駛進行酒測，酒測值為零，全案依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並報請檢方進行相驗釐清死因。

八德警方指出，9日上午10時許，82歲的楊姓男子騎自行車經過八德區新興路與建國路口處，楊疑似未注意對向紅綠燈已轉為綠燈，騎車經過路口處，剛好等紅綠燈的大貨車看到綠燈，直接起步往前，結果直接輾過楊姓男子，後方行人與機車騎士發現驚呼，大貨車才直覺釀禍趕緊停車，但楊被右前輪輾過，倒於血泊中當場沒有呼吸心跳。

▲桃園市1名82歲楊姓阿伯9日上午騎自行車經過八德區新興、建國路口，慘遭大貨車輾過慘死，警方與消防人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方到場後會同消防人員檢視楊姓阿波傷勢，但楊早已明顯死亡，因此未送醫，警方為48歲的江姓駕駛進行酒測，酒測值為零；江姓駕駛坦承釀禍，辯稱未看到楊姓阿伯騎車經過車前，疑似視線死角釀禍，全案依過失致死罪移送桃檢偵辦，並報請檢方相驗。警方呼籲大型車輛有多處視線死角，汽機車與行人應與大型車輛保持適當距離以策安全。

▲桃園市1名82歲楊姓男子9日上午騎自行車經過八德區新興、建國路口，慘遭大貨車輾過慘死，圖為肇事的大貨車停在現場附近。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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