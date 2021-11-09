小黃路口後退禮讓　白車左轉秒出事！騎士撞上噴飛重摔

▲小黃在路口後退禮讓色休旅車先左轉。（圖／村民提供）

記者楊熾興／桃園報導

33歲蔡姓男子7日晚駕白車行經桃園市龜山區山鶯路欲左轉信義街口，對向「小黃」還禮讓性後退讓出路口空間，當蔡男順勢左轉立即與33歲蘇姓男子騎機車沿山鶯路直行發生踫撞，蘇男直接噴飛翻轉上轎車車頂後摔下，由救護車送往醫院救護，無生命危險，雙方駕駛酒測值均為0。

▲撞擊瞬間騎士噴飛上轎車頂後跌落。（圖／村民提供）

這起車禍發生於前日18時40分許，蔡姓男子駕駛白色休旅車行經發龜山區山鶯路準備左轉信義街口，因車多壅塞，對向1輛「小黃」還在路口倒車讓蔡男先行左轉，與騎乘重型機車沿山鶯路直行的蘇男發生踫撞，蘇噴飛後先踫撞轎車再跌落地面，由救護車送往醫院救護，無生命危險，機車與轎車受到毀損。警方呼籲駕駛人行經交叉路口時應要放慢車速，並注意左右來車，避免發生交通事故。

▲▼白車右前方被撞凹，機車車頭損毀。（圖／龜山警分局提供）

目擊民眾將此驚險鏡頭貼文社群，網友回「是誰給你勇氣，看不到對向情況還敢去轉，白車被小黃挖洞給跳下去了」、「還以為小黃禮讓值得讚賞，哇勒結果精華在後面」、「太恐怕了，請問這個計程車會有責任？」、「震撼程度不輸電影」、「黃車退，白車衝，直接掉進陷阱」、「騎士翻上車後的姿勢…會不會太專業」。