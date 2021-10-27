管中閔不續任主因曝光　因卡管案延後一年上任

▲管中閔（右）在潘文忠（圖左）旁，間接承認卡管案是不續任原因。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導



台大校長管中閔上週六（23日）無預警宣布不續任震撼各界，雖然管中閔說法是「世代交替是主因」，但今（27日）早在立法院教委會面對國民黨籍立委萬美玲詢問，當初當選台大校長時，是否想過只當一任？管中閔回說，「當然沒有，因為中間少了一年了」，間接坦承當初因為卡管案延後一年上任，是導致自己不續任原因，且管中閔主動替潘文忠解圍，指自己完全理解2018年的潘部長，自己沒有芥蒂，若委員若不為難潘部長，我會很感謝。

立法院教委會今天審查111年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，包括管中閔在內的多位大學校長都出席，上週六管中閔宣布不續任，也讓管案成為今天朝野立委關注焦點。

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▲管中閔出席今天立法院教委會。（圖／記者許敏溶攝）

台大校長遴委會在2018年1月5日選出管中閔為新校長，此後發生長達1年的卡管事件，導致管中閔延後到隔年1月8日才上任，也讓管中閔在第一任期滿就超過66歲，管中閔上週六宣布不續任台大校長，主因之一就是第一任期屆滿已經66歲，也希望世代交替。

不過，當媒體詢問卡管案是否為不續任原因之一時，管中閔僅回應「這個不好說」但國民黨籍立委萬美玲今天早上在立法院教委會質詢時，詢問管中閔，當初當選台大校長時，是否就想好只當一任，管中閔回說，「當然沒有，因為中間少了一年了」，間接也承認，自己因為卡管案延後一年上任，導致做成不續任的決定，因為若續任，第二任任期屆滿會超過70歲。

而萬美玲則追問潘文忠，管中閔不續任是否鬆一口氣？潘文忠則則說不會鬆一口氣，之後萬美玲詢問管中閔，現在心情如何？管中閔則說，能做滿一任並把事情做好事最重要的，隨後也主動表示，完全理解2018年的潘文忠部長，自己沒有芥蒂，若委員若不為難潘部長，我會很感謝，並解釋說，等到第二任期時自己年齡太大，台大還有很多有創意、有想法的老師，讓其他老師出來，進行世代交替。