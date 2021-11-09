女員工A走老闆2萬4　誆買iPhone13被拆穿！當街被打成熊貓眼

記者邱中岳／台北報導

桃園楊梅1名老闆給女員工2萬4千元準備要買5倍券，但女員工拿錢卻沒有買，回辦公室偷搬家，還將公司撲滿拿走，被老闆抓包後，謊稱錢拿去買iPhone13，老闆找了2人陪女子到台北市大同區找新機，卻發現女子說謊，當街毆打女子並押回桃園。

警方調查，22歲的鄭姓女子在桃園一家人力派遣公司上班，何姓老闆拿了2萬4千元要給鄭女去購買5倍券，但鄭女卻沒有照做，不但把錢花掉，甚至還偷跑回公司搬東西，還拿走辦公室的撲滿，最後被何姓老闆當場抓包。

▲鄭姓女員工a走老闆2萬4千元，謊稱說拿去買手機，最後卻被發現都是騙局。（圖／記者邱中岳翻攝）

鄭女向何姓老闆謊稱「把錢拿去買iPhone13」，何男隨即找2名員工陪同鄭女北上取貨9日下午1時許，24歲洪姓男子、31歲何姓男子與鄭女北上拿手機，但到了大同區延平北路1家手機行門口，卻發現鄭女根本就沒有買手機，反而將錢花掉。

氣憤之餘，2人當場毆打鄭女，並且準備將鄭女帶回桃園楊梅的辦公室，但此舉引起路人注意報警，警方循線發現2人所開的車子一路往環河北路上國道南下桃園。

警方隨即查出車牌為洪姓男子所有，立刻南下桃園楊梅區抓人，事後2人辯稱，因為當初鄭女A走老闆的2萬4千元，才會想給鄭女一個教訓，訊後依照傷害、妨害自由送辦。

鄭女到派出所後，警方發現她雙眼被打到瘀青，變成「熊貓眼」，鄭女卻表示，因為自己做錯事才會被打，警方仍將2人依照傷害罪等方向辦理。

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