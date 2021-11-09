企業家回鄉捐救護車　雲林消防局年底前全數汰換舊車

▲三春機械公司創辦人沈慶華及總經理李丁財先生捐贈雲林縣政府價值250萬救護車1部，作為消防到院前緊急救護使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

桃園三春機械公司創辦人沈慶華為雲林斗南鎮人，年輕即北上創業，因業務擴展需求，於1991年由李丁財先生代表公司南下回鄉，至斗南鎮設立分公司。事業有成後，兩人抱持著取之於社會用之於社會的理念，捐贈救護車來幫助更多急需要緊急救護服務的傷病患，期盼為社會盡一分心力，造福更多的雲林縣縣民。

三春機械公司創辦人沈慶華及總經理李丁財先生捐贈雲林縣政府價值250萬救護車1部，作為消防到院前緊急救護使用。雲林縣政府為對沈慶華先生及李丁財先生表示謝忱，辦理救護車捐贈儀式，由縣長張麗善代表接受，並回贈感謝狀及紀念品。

雲林縣消防局長林文山表示，當前消防勤務中，緊急救護已是消防局主要勤務之一，救護車出勤次數之高致車輛耗損率亦大幅提升，從縣長張麗善上任迄今包括此次沈慶華先生及李丁財先生捐贈之救護車，雲林縣消防局已汰舊換新轄內22部救護車，後續尚有1部救護車持續辦理汰換事宜，未來朝每部線上救護車都為5年內新車目標邁進。

雲林縣消防局說明，在積極汰換老舊救護車及紮實救護技術訓練下，雲林縣於2020年緊急救護停止呼吸患者恢復自主心跳後且康復出院人數12人，成功挽回12個家庭。有更好、更新的救護車輛及配備，讓縣民有更優質的到院前緊急救護服務，更是張縣長重要的施政目標。

雲林縣長張麗善表示，感謝沈慶華董事長及李丁財總經理兩對賢伉儷，發揮企業回饋地方的精神，這是鄉親的福氣，藉此拋磚引玉希望有企業能夠共襄盛舉，一同來提升防災救護能力。

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