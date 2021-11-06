AIT今辦壘球錦標賽！鄭文燦、孫曉雅相見歡　齊讚台美追求共同價值

▲AIT與桃園市府6日共同舉辦AIT壘球錦標賽。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會 AIT）

記者蘇晏男／台北報導

美國在台協會（AIT）與桃園市政府6日在桃園市體育場共同舉辦「AIT壘球錦標賽」，處長孫曉雅與市長鄭文燦皆現身共襄盛舉。孫曉雅指出，今天的比賽反映了台灣和與美國重視多樣性、包容性和平等的價值；鄭文燦則說，追求友誼、團結、平等、公平競爭的運動家精神，就如同面對處理國際事務，共同擁抱民主，追求相同價值。

此次錦標賽是孫曉雅自今年7月上任AIT台北辦事處長以來，首次與台灣縣市政府，舉辦運動交流暨家庭日的活動。AIT透過臉書表示，美國和台灣對體育的共同熱愛把我們連結在一起，也是使雙方人與人之間的關係更加緊密的原因之一；今天孫曉雅參加AIT壘球錦標賽，為AIT壘球隊與桃園市政府員工和樂天桃猿隊的比賽加油，並會見了一直在體育領域推動性別平等的台灣女性倡議者。

AIT也說，孫曉雅在開幕致詞中強調，「體育能提升包容性、性別平等、青年賦權、身心健康、衝突解決和企業家精神等……也因此能作為支持外交政策優先事項的平台，今天的比賽反映了台灣和與美國重視多樣性、包容性和平等的價值。」

▲鄭文燦、孫曉雅。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會 AIT）

而鄭文燦則在臉書表示，今天上午，他穿上球衣，帶著市府團隊與AIT的朋友，在桃園國際棒球場揮灑汗水，進行一場業餘卻很熱血的壘球友誼賽。球場邊，我們輕鬆暢談，誰擊出了個好球、誰華麗跑壘成功，以及各自文化交集後發生有趣的小故事。

鄭文燦認為，「棒球，是美國家庭生活的一部分，更是台灣的國球，雖然我們今天揮打著比棒球還大一點的壘球，但能深刻體會到美國人對運動的重視。追求友誼、團結、平等、公平競爭的運動家精神，我想，就如同面對處理國際事務，我們共同擁抱民主，追求相同價值」。

鄭文燦也說，下次，當我們在活動相遇，不會再以歡迎來到桃園作為開場，而是改說：上次打了一場好球。這份與美國在台協會的情誼，將讓大家更認識桃園，更有機會與桃園有各種面向的合作，桃園的城市外交，我們會繼續努力。

▼AIT與桃園市府6日共同舉辦AIT壘球錦標賽。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦，下同）