「公投綁大選最恐怖故事」曝　美女醫：母愛真偉大

▲2018年公投綁大選，全台各投票所都塞爆。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

4大公投案12/18登場，其中一案為「公投綁大選」。對此，衛福部屏東醫院心臟血管外科美女醫師吳欣岱發文，分享聽到一個「公投綁大選最恐怖故事」。

吳欣岱近日在臉書提到，這故事是2018年有媽媽帶著3歲小孩去投票，在投票所外排了很久不說，進教室後，好死不死小孩說要尿尿，問題是一進教室門就不能再出來，結果媽媽就抱著小孩，讓小孩尿在她外套上！全身溼答答投完十幾個問題！有人問媽媽還記不記得2018年投什麼，只換來一個白眼。

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▲▼2018年公投綁大選，全台各投票所都塞爆。（圖／資料照／記者李毓康攝）



吳欣岱表示，還有好多人不知道12月18日要投票，為了避免以後每年的大選都要犧牲一件外套，大家快把時間留下來。她直呼，母愛真偉大，自己兒子每次也都在要出門時說要上廁所。

有人也分享自己2018年的投票經驗，「9點全家出門投票，小的還小得一直輪流抱著，然後搞到11點初才能離開投票所，還好兩個沒有吵上廁所，不然就得重新來過。」

2018年共有10個公投案，合併九合一大選投票，開票到凌晨才開完，其中有7案通過。今年四大公投將於12月18日登場，分別為國民黨提出的「反萊豬進口」、「公投綁大選」，以及民間團體提的「重啟核四」、「珍愛藻礁」。

►今年四大公投案主文

第17案／重啟核四

您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案／反萊豬

你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案／公投綁大選

你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案／護藻礁

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）