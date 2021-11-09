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藍批「綠看板」高掛前市黨部搞對立　再酸：怎麼那麼有錢

▲▼民進黨宣傳看板高掛國民黨前市黨部，引發民眾熱議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨宣傳看板高掛在前國民黨鳳山市黨部，引發熱議 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨鳳山區市議員參選人蘇致榮近日將公投宣傳看板高掛國民黨鳳山前市黨部引發熱議，國民黨高雄市黨部主委許福明今（9）日回應，民進黨議員租用看板做政治操作，把四大公投變成意識形態對立，非常不可取。另外，他也嗆民進黨議員、立委，在高雄撲天蓋地懸掛看板，「要花多少錢，我們真的不可想像，他們怎麼那麼有錢？」

▲▼民進黨在高雄多個路口掛上公投宣傳看板 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨宣傳看板高掛在前國民黨鳳山市黨部，引發熱議 。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨現任議員及新參選人也開始重要交通路口師掛起公投宣傳看板，其中鳳山區市議員參選人蘇致榮的看板地點直接掛在國民黨先前位於鳳山的市黨部門口。該看板照片PO出後，許多網友笑翻，大讚「怎麼辦到的？」、「傑出的一手」、「這就是傳說中的侵門踏戶嗎？」

▲▼國民黨高雄市黨部主委許福明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨高雄市黨部主委許福明。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，國民黨高雄市黨部主委許福明表示，鳳山黨部是國民黨原來的高雄縣黨部，但在民進黨迫害之下，黨部在年初拍賣點交，產權已經不屬於中國國民黨，民進黨租用看板做政治操作，把四大公投變成意識形態對立，非常不可取。

許福明說，民進黨不只在鳳山黨部，全市各地所有議員、立委都撲天蓋地懸掛看板，要花多少錢，我們真的不可想像，狠酸他們怎麼那麼有錢？他強調，民進黨沒有能力說服民眾，才會使用洗腦戰術，他相信民眾眼睛是雪亮的，相信小蝦米一定會戰勝大鯨魚，呼籲民眾珍惜手上選票，給執政黨一個教訓。

▲▼民進黨在高雄多個路口掛上公投宣傳看板 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨在高雄多個路口掛上公投宣傳看板 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨在高雄多個路口掛上公投宣傳看板 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨在高雄多個路口掛上公投宣傳看板 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨在高雄多個路口掛上公投宣傳看板 。（圖／記者賴文萱翻攝）

蘇致榮表示，國民黨鳳山黨部去年12月已遭拍賣，並進行產權轉交完畢，所以目前這塊看板為民間所有，由於友人對於公投議題志同道合才贊助這面看板。

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民進黨國民黨公投公投看板

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