林昶佐提走私動物先收容再安樂死　蘇貞昌不認同：不得已也很痛苦

記者林銘翰／台北報導

海巡署日前查獲走私品種貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，引發社會議論。對此，行政院長蘇貞昌9日表示，「貓犬無罪，不肖者可恥」，為了保護國人的健康安全，農委會相關防檢疫人員的處理，都是非常不得已，也很痛苦。

▲海巡署日前破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，並將154隻貓人道安樂死。（圖／記者邱中岳翻攝）



海巡署今年8月破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，154隻貓人道安樂死，農委會主委陳吉仲當時召表示，將與法務部討論加嚴懲治走私條例，針對販售寵物但沒有來源的業者，直接處新台幣300萬元罰鍰，並尊重檢疫完後動物可以留下的建議，但還是認為走私風險高，法規不宜調整。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會，赴立法院繼續進行施政總質詢。無黨籍立委林昶佐質詢時提及，現在走私動物都是依照作業程序處理，原則上都是先銷毀、先安樂死，除非沒有傳染病，才會開放認養等，但是《動物保護法》的原則不是這個意思。

林昶佐指出，《動物保護法》第12條規定，對動物不能任意宰殺，除非對人類的生命、身體、健康、自由、財產或公共安全有立即危險，馬上進來才會安樂死，且依據法律保留原則「法律的位階比較高」，他認為不應該顛倒作業程序，請農委會思考依照法律原則改作業程序。

對此，蘇貞昌回應，這件事情有很多人討論，這是一個很嚴肅的事情，講起來就是「貓犬無罪、不肖者可恥」，農委會相關防檢疫人員的處理，都是非常不得已，也很痛苦。

蘇貞昌舉例，就像狂犬病的病毒潛伏期，「一輩子都有可能」，而且不是只有在犬狗身上，貓的身上也會有，而且什麼時候發作不知道，尤其是可以從犬貓傳到人，一旦被傳染就是百分百致死，所以為了保護國人的健康，農委會防檢人員都是不得以的作為。

蘇貞昌強調，走私者這是最可恥，對於寵物店不肖地用這種方法，「如果你進來又給他收容，他以後就會往這方面發展」，亦即冒著被處罰、被罰款的風險，又大量進口走私動物，「他知道以後還會收容、會拍賣，就走這條路線」。