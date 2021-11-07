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北市成立首座貓公園！郭昭巖盼讓浪貓有溫暖窩　鳥瞰藏「可愛小巧思」

▲▼郭昭巖出席喵公園開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲郭昭巖出席喵公園開幕活動。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市成立首座「貓公園」了！在台北市議員郭昭巖努力向台北市政府爭取下，將台北市萬華區成都路110號對面的綠空地打造成貓咪的樂園，並於7日進行開幕活動，幫助毛小孩免費施打狂犬病疫苗，一旁還有YouBike2.0站，成功讓這塊環境「亮」起來。

台北市萬華區貓公園7日下午舉辦開幕活動，原本這塊位於成都路110號對面的空地髒亂不堪，但經過郭昭巖與北市公燈處、新工處協助下，成功打造台北市第一座貓公園，從平面鳥瞰圖來看，公園的活動木平台、抿石子鋪面就像是2隻貓咪並肩席地而坐，還設置了貓造型座椅、木製貓跳台，更臨近兒童遊戲區及遊具，讓飼主與毛小孩都有遊憩空間。

▲▼郭昭巖出席喵公園開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

郭昭巖接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，成立貓公園真的不是件容易事，這塊地原本是廢棄空間，常常會有人亂丟垃圾，當地菜園里長找上她，希望能夠改造成貓公園，不只讓愛貓人士可以帶貓咪溜搭，也讓附近流浪貓咪有去處，並美化城市景觀。

郭昭巖認為，毛小孩是人們的心靈寄託，由於貓咪表達對人的喜愛方式不同，與狗相比常給人一種「神秘、冷漠」形象，且比較需要安靜、安全的環境，倘若在太吵鬧的地方，也不適合作為貓公園，因此選擇該區域，「我想是滿適合的場地。」

▲▼郭昭巖出席喵公園開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

郭昭巖也坦言，一開始與市府談成立貓公園不太容易，但她認為狗有狗公園，貓也該有貓咪的樂園，且環境開放出來讓大眾使用，或是給長者到附近休息，也是很好的事情，所以拼命說服後，總算促成這項工作。

被問到未來有無可能多設幾座貓公園？郭昭巖提及，是可以往這方向努力，但貓咪的環境得多花一些心思，相信北市愛貓人士很多，希望北市府能多找一些地方，讓愛貓人士可以帶著貓咪曬曬太陽，或讓流浪貓咪有溫暖的窩。

▲▼郭昭巖出席喵公園開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼郭昭巖出席喵公園開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

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