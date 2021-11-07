收即期疫苗惹議　指揮中心：有180萬人等第二劑AZ

▲國內仍有逾180萬民苦等接種第二劑AZ疫苗。示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

59.4萬劑AZ疫苗昨天抵台，但效期只到今年11月30日，指揮中心發言人莊人祥今天表示，這批疫苗將優先提供接種間隔8週以上民眾施打第2劑，預計15日配送各衛生單位供第14輪施打。

第13批阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗約59.4萬劑昨天晚間抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一批新到貨AZ疫苗效期僅約1個月受外界熱議，莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，因為國際間疫苗供貨不穩定，交貨時程較難確定，但強調中央流行疫情指揮中心在謹慎評估國內接種量能後，確認59.4萬劑AZ疫苗可在效期內接種完畢，才接受這批疫苗到貨。

莊人祥說明，這批將優先提供已施打AZ疫苗第1劑間隔8週以上民眾接種第2劑，預估符合資格民眾約有180多萬人，以前面接種預約經驗，平均每一輪AZ疫苗大致有60萬至70萬人施打，相信59.4萬劑AZ疫苗在效期前可全數使用完畢，同時提高國內第2劑疫苗覆蓋率。

莊人祥表示，59.4萬劑AZ疫苗預計自11月15日起配送各衛生單位，可供第14輪施打，未來會每天持續掌握接種情形，即時調度，避免屆效情形發生。至於是否提供接種鼓勵方案，如接種疫苗送小禮物等，莊人祥說，尊重地方衛生單位決定。

莊人祥強調，其實國內不是第一次挑戰COVID-19疫苗須於短時間完成施打，過去所有提供施打的莫德納疫苗、BNT疫苗解凍後，都必須在28天內打完，COVID-19疫苗短期程監控，中央及地方過去都有操練過，一定能避免疫苗資源浪費。