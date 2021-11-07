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收即期疫苗惹議　指揮中心：有180萬人等第二劑AZ

▲▼政府將賣場前線收銀台員工編列為第七類疫苗施打對象，量販業者家樂福安排亞東醫院至家樂福樹林店為店內員工進行新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內仍有逾180萬民苦等接種第二劑AZ疫苗。示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

59.4萬劑AZ疫苗昨天抵台，但效期只到今年11月30日，指揮中心發言人莊人祥今天表示，這批疫苗將優先提供接種間隔8週以上民眾施打第2劑，預計15日配送各衛生單位供第14輪施打。

第13批阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗約59.4萬劑昨天晚間抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

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這一批新到貨AZ疫苗效期僅約1個月受外界熱議，莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，因為國際間疫苗供貨不穩定，交貨時程較難確定，但強調中央流行疫情指揮中心在謹慎評估國內接種量能後，確認59.4萬劑AZ疫苗可在效期內接種完畢，才接受這批疫苗到貨。

莊人祥說明，這批將優先提供已施打AZ疫苗第1劑間隔8週以上民眾接種第2劑，預估符合資格民眾約有180多萬人，以前面接種預約經驗，平均每一輪AZ疫苗大致有60萬至70萬人施打，相信59.4萬劑AZ疫苗在效期前可全數使用完畢，同時提高國內第2劑疫苗覆蓋率。

莊人祥表示，59.4萬劑AZ疫苗預計自11月15日起配送各衛生單位，可供第14輪施打，未來會每天持續掌握接種情形，即時調度，避免屆效情形發生。至於是否提供接種鼓勵方案，如接種疫苗送小禮物等，莊人祥說，尊重地方衛生單位決定。

莊人祥強調，其實國內不是第一次挑戰COVID-19疫苗須於短時間完成施打，過去所有提供施打的莫德納疫苗、BNT疫苗解凍後，都必須在28天內打完，COVID-19疫苗短期程監控，中央及地方過去都有操練過，一定能避免疫苗資源浪費。

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