快訊／2男1女屏東訪友！2人慘遭虎頭蜂螫到全身傷　急吊掛救援

記者陳崑福／屏東報導
屏東霧台鄉7日下午發生一起事故，當時2男1女前往該處拜訪好友，其中1男1女卻於途中遭蜂螫傷，而警消獲報後，立即出動6車、13人前往救援，並同步請空勤直升機救援，成功於下午3時56分吊掛成功，並將傷者送往醫院救治。
▲屏東2男1女7日欲往霧台鄉舊好茶訪友，於途中遭蜂螫。（圖／記者陳崑福翻攝）
據悉，其中一名傷者為36歲女性，其雙手、腳、鼻樑多處被虎頭蜂螫傷、紅腫，而另名傷者則為36歲男性，同樣雙手、雙腳、臉部多處被螫傷，所幸兩人均意識清楚，目前正在醫院救治當中。
記者陳崑福／屏東報導
屏東霧台鄉7日下午發生一起事故，當時2男1女前往該處拜訪好友，其中1男1女卻於途中遭蜂螫傷，而警消獲報後，立即出動6車、13人前往救援，並同步請空勤直升機救援，成功於下午3時56分吊掛成功，並將傷者送往醫院救治。
▲屏東2男1女7日欲往霧台鄉舊好茶訪友，於途中遭蜂螫。（圖／記者陳崑福翻攝）
據悉，其中一名傷者為36歲女性，其雙手、腳、鼻樑多處被虎頭蜂螫傷、紅腫，而另名傷者則為36歲男性，同樣雙手、雙腳、臉部多處被螫傷，所幸兩人均意識清楚，目前正在醫院救治當中。
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