快訊／2男1女屏東訪友！2人慘遭虎頭蜂螫到全身傷　急吊掛救援

網紅鄧佳華近期風波不斷，連千毅依舊不離不棄，7日更召開記者會公布驚人的安排，「我將安排鄧佳華進軍AV！」坐在一旁的鄧佳華心情超好說，「我會加油的！」除了當男優，鄧佳華又接到2個代言，未來還可進帳2百萬！超爽生活及收入令人羨慕。