快訊／鄧佳華要去拍AV了！學習日文鍛鍊體能　男優藝名曝光

記者陳雕文／新北報導

網紅鄧佳華近期風波不斷，連千毅依舊不離不棄，7日更召開記者會公布驚人的安排，「我將安排鄧佳華進軍AV！」坐在一旁的鄧佳華心情超好說，「我會加油的！」除了當男優，鄧佳華又接到2個代言，未來還可進帳2百萬！超爽生活及收入令人羨慕。

▲鄧佳華將進軍AV界，由長瀨昆妮（左一）以及英文老師（右二）幫他補習外語能力。（圖／記者陳雕文攝）

連千毅解釋，鄧佳華在網路上的形象，受到SWAG、越南、日本AV廠商的青睞，近期已展開會談，很快就會上鏡頭開拍，不是從「汁男」等低階男優開始喔！是男主角。

連千毅說明，鄧佳華為自己取了新藝名「變態太郎」，將來還有機會在國外發展成人產業，現在是由日文老師「長瀨昆妮」幫鄧佳華補習日文，且由英文老師Seline幫他補習英文，除了外語能力，他還開始了體能鍛鍊，積極騎單車操肌力、心肺功能。鄧佳華害羞表示，「如果是拍SWAG，想跟最紅的女優合拍，若是到日本，希望可以和三上悠亞合作」。

雖然要進軍AV展業，但鄧佳華依舊深愛MOMO親子台的香草姐姐「宜軒」，他說，「母胎單身到現在一直都是處男，雖然不能把最好的第一次獻給宜軒，但拍A片只是工作，我的心仍是屬於宜軒的」。

除了要當男優，連千毅還牽線讓鄧佳華接到了2個食品代言，分別是保健產品以及和牛，代言費皆為100萬元。兩間廠商的老闆都說，「但有個前提，就是鄧佳華不可以再惹禍，或是引發負面觀感等爭議」，而代言的費用將會以激勵獎金的方式，視鄧佳華的銷售表現陸續匯款。