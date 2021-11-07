休旅車換車道逼駕駛右切　害騎士「連撞7機車」重摔送醫

記者張君豪／台北報導

4日上午11點多台北市大安區發生一起車禍意外！警方表示當時兩輛休旅車沿辛亥路方向行駛，但內側車突然向右變換車道，導致外側車輛緊急向右閃，不慎擦撞外側機車騎士，導致該輛機車騎士犁田摔車，並擦撞路旁停放機車，車禍意外造成路旁7輛機車毀損，機車騎士手腳擦傷；對於內側休旅車是否有變換車道惡意避車情事，警方正深入調查。

▲一無辜機車騎士因內側休旅車惡意轉彎逼車，遭外側休旅車擦撞後連續撞擊路旁7輛機車，警方循線追查肇事車主到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）







大安警方表示：當時兩輛自小客車沿台灣大學校區後方辛亥路2段往辛亥隧道方向行駛，但因內側小客車駕駛蕭男（47歲）臨時右轉變換車道，導致外側休旅車駕駛戴男（49歲）緊急向右閃避造成車禍發生，休旅車擦撞機車駕駛張姓騎士（21歲），騎士遭擦撞後，整輛車像打保齡球般連續撞擊路旁7輛機車，所幸張姓駕駛僅手腳擦傷，經警消緊急送往仁愛醫院急救後並無大礙。

交通分隊警員到場蒐證，並對3人進行酒測，3人酒測值均為0。警方指出，車輛行駛中若緊急變換車道導致他人行車危險或肇事受傷，可能會觸犯《道路交通管理處罰條例第43條》，可處新台幣6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，並可能吊扣汽車牌照3~6個月，若因此肇事者，駕駛人將會被吊銷駕照。警方依規定將該車禍案件蒐證後，送交北市警交通大隊進行後續肇責研判。

大安警分局指出：光是今年該轄取締駕駛蛇行、嚴重超速、惡意逼車、及在道路上競駛飆車等危險駕駛行為，迄今取締告發136件，呼籲民眾上路請遵守交通規則安全駕駛，以免危及自身及他人行車用路安全。

【其他新聞】

►推特驚見2交警下崗「口愛」 臂章號碼查出是他…警政署回應了

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年