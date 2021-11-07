　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

休旅車換車道逼駕駛右切　害騎士「連撞7機車」重摔送醫

記者張君豪／台北報導

4日上午11點多台北市大安區發生一起車禍意外！警方表示當時兩輛休旅車沿辛亥路方向行駛，但內側車突然向右變換車道，導致外側車輛緊急向右閃，不慎擦撞外側機車騎士，導致該輛機車騎士犁田摔車，並擦撞路旁停放機車，車禍意外造成路旁7輛機車毀損，機車騎士手腳擦傷；對於內側休旅車是否有變換車道惡意避車情事，警方正深入調查。

▲一無辜機車騎士因內側休旅車惡意轉彎逼車，遭外側休旅車擦撞後連續撞擊路旁7輛機車，警方循線追查肇事車主到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲一無辜機車騎士因內側休旅車惡意轉彎逼車，遭外側休旅車擦撞後連續撞擊路旁7輛機車，警方循線追查肇事車主到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）


▲一無辜機車騎士因內側休旅車惡意轉彎逼車，遭外側休旅車擦撞後連續撞擊路旁7輛機車，警方循線追查肇事車主到案。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：當時兩輛自小客車沿台灣大學校區後方辛亥路2段往辛亥隧道方向行駛，但因內側小客車駕駛蕭男（47歲）臨時右轉變換車道，導致外側休旅車駕駛戴男（49歲）緊急向右閃避造成車禍發生，休旅車擦撞機車駕駛張姓騎士（21歲），騎士遭擦撞後，整輛車像打保齡球般連續撞擊路旁7輛機車，所幸張姓駕駛僅手腳擦傷，經警消緊急送往仁愛醫院急救後並無大礙。

▲一無辜機車騎士因內側休旅車惡意轉彎逼車，遭外側休旅車擦撞後連續撞擊路旁7輛機車，警方循線追查肇事車主到案。（圖／記者張君豪翻攝）

交通分隊警員到場蒐證，並對3人進行酒測，3人酒測值均為0。警方指出，車輛行駛中若緊急變換車道導致他人行車危險或肇事受傷，可能會觸犯《道路交通管理處罰條例第43條》，可處新台幣6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，並可能吊扣汽車牌照3~6個月，若因此肇事者，駕駛人將會被吊銷駕照。警方依規定將該車禍案件蒐證後，送交北市警交通大隊進行後續肇責研判。

大安警分局指出：光是今年該轄取締駕駛蛇行、嚴重超速、惡意逼車、及在道路上競駛飆車等危險駕駛行為，迄今取締告發136件，呼籲民眾上路請遵守交通規則安全駕駛，以免危及自身及他人行車用路安全。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

ET快訊
加碼券全槓龜　她卻「獲得5千元」爽到內傷：中最大獎
BNT第二劑「最佳間隔時間」曝！　前台大醫：保護力更好
生人迴避！彰化男輕生　明晚送肉粽路線曝光
馬斯克問「10%股票該賣嗎」　給網友投票決定
「最醜女團」驚人年收曝！　親揭超慘現況
退役上將「共機有權在台灣上空巡邏」　國防部回應了
老公偷偷貸款沒說　人妻抓包「沒勇氣問」網傻眼
彭帥爆被國家級性侵「遭軟禁」　他曝暗黑內幕：救救她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

相驗結果出爐！高雄情侶「全裸陳屍摩鐵浴缸」　檢：將解剖複驗

快訊／2男1女屏東訪友！2人慘遭虎頭蜂螫到全身傷　急吊掛救援

快訊／鄧佳華要去拍AV了！學習日文鍛鍊體能　男優藝名曝光

休旅車換車道逼駕駛右切　害騎士「連撞7機車」重摔送醫

「媽媽不讓我出門打棒球」　11歲童負氣站陽台外被救回

菜刀砍男友辯保命「他要悶死我」　恍惚女殺人未遂收押

重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8　法官認證「法規沒限制」撤銷

高雄摩鐵全裸雙屍！親友悲痛認屍　媽見18歲愛女成遺體放聲痛哭

詐團自稱人壽經理、北市刑大員警要個資　南投婦報警拆穿

為爭撫養權！狠夫27刀砍死前妻塞行李箱棄屍　岳母求償500萬判准

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

相驗結果出爐！高雄情侶「全裸陳屍摩鐵浴缸」　檢：將解剖複驗

快訊／2男1女屏東訪友！2人慘遭虎頭蜂螫到全身傷　急吊掛救援

快訊／鄧佳華要去拍AV了！學習日文鍛鍊體能　男優藝名曝光

休旅車換車道逼駕駛右切　害騎士「連撞7機車」重摔送醫

「媽媽不讓我出門打棒球」　11歲童負氣站陽台外被救回

菜刀砍男友辯保命「他要悶死我」　恍惚女殺人未遂收押

重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8　法官認證「法規沒限制」撤銷

高雄摩鐵全裸雙屍！親友悲痛認屍　媽見18歲愛女成遺體放聲痛哭

詐團自稱人壽經理、北市刑大員警要個資　南投婦報警拆穿

為爭撫養權！狠夫27刀砍死前妻塞行李箱棄屍　岳母求償500萬判准

捷克總統驚傳插灌食管　醫首度證實「患肝硬化」：已無法投入工作

「所有男人都無法討厭的女星」　韓網點名是她：連女人都愛！

雪梨妹打疫苗「爽中頭獎拿2100萬」　一覺醒來變千萬富婆嗨翻

被頒錯獎座飛了！　ØZI沈寂1天鬆口「的確很尬」：大家應該都傻了

廖任磊好粗可扛中鋒　哈孝遠想吸收遭打槍：他說控球變好先不要

2021南投溫泉季正式開跑　埔里鯉魚潭溫泉知性之旅率先迎賓登場

EDG奪冠引爆微博熱搜…7千萬總獎金入袋　老闆再喊：送每人一套房

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」保護力更好

哪部卡通中文配音最強？　鄉民點名它「輾壓原版」：無可取代

食物下藥迷暈軍官！北韓一家人「成功脫北」　當局怒喊：瞄準射殺

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

社會熱門新聞

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

新北男婚後嫖妓又約砲　「1年約戰8小三」下場曝

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

情侶全裸陳屍摩鐵浴缸　警追「關鍵訪客」身分

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

高雄摩鐵全裸雙屍　媽見18歲愛女成遺體放聲痛哭

刺警學霸觀落陰性格大變　學長曝：被女鬼纏住

即／高雄摩鐵雙屍案　「2組神秘訪客」曝

正妹客運上遭「狂摸20分鐘」　私處被碰崩潰錄影

快訊／雲林「11月大男嬰」遭保母摔傷！命危搶救中

酒店女殺包養男「遺體塞石頭」　高大成研判兩理由

雲林11月男嬰「右大腦全是血」　醫：嚴重懷疑被施虐

2歲男童遭埋屍樹林！狠父母認：巧拼套他頭

相驗結果出爐！高雄情侶陳屍摩鐵　檢：將解剖複驗

更多熱門

相關新聞

收即期疫苗惹議　指揮中心：有180萬人等第二劑AZ

收即期疫苗惹議　指揮中心：有180萬人等第二劑AZ

59.4萬劑AZ疫苗昨天抵台，但效期只到今年11月30日，指揮中心發言人莊人祥今天表示，這批疫苗將優先提供接種間隔8週以上民眾施打第2劑，預計15日配送各衛生單位供第14輪施打。

蒜頭離世　爸：救祢的機會都沒有

蒜頭離世　爸：救祢的機會都沒有

詐團自稱人壽經理要個資　南投婦報警拆穿

詐團自稱人壽經理要個資　南投婦報警拆穿

自購59萬劑「即期AZ」狂遭批！莊人祥解釋原因

自購59萬劑「即期AZ」狂遭批！莊人祥解釋原因

行車糾紛小黃運將怒揮雞毛撢子　騎士怒告傷害

行車糾紛小黃運將怒揮雞毛撢子　騎士怒告傷害

關鍵字：

大安警分局大安交通分隊辛亥路2段休旅車機車騎士影音

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面