馬斯克問「該賣10%股票嗎？」　狂噴拜登新政策

▲因持股飆漲而榮登全球首富寶座的馬斯克,近日針對拜登政府稅收政策大表不滿。(圖/路透社)

記者羅翊宬/綜合報導

特斯拉汽車執行長、SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)所持有的股價飆升,淨資產飆漲至3350億美元,成為彭博富豪榜11月估計中全球最富有的人,日前他在推特上發文,並舉辦一場投票,針對是否出售持有10%的特斯拉股票,來公開徵詢網友們的意見,目前已超過185萬人以上投票。

根據《商業內幕》(Business Insider),馬斯克於當地時間6日在推特上表示,「最近有許多政策與措施,將『未實現收益』(unrealized gains)視為一種能夠避稅的手段,所以一些人建議我,應該出售我所持有的10%特斯拉股票。」

據悉,馬斯克並未在推文說明,出售的10%特斯拉股將用於何處。在投票時間截止前17個小時,已有186萬5309人投票,其中55.1%的網友投下贊成票、44.9%的網友投下反對票。

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?