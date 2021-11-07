美國數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁引發國安疑慮

▲拜登政府致力推動疫苗接種恢復正常生活，卻可能因政策不夠彈性導致國安漏洞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登政府4日下令政府機構官員必須在本月22日以前完成疫苗接種，否則就面臨解雇風險。然而目前部分情報機構仍有至少20％的員工尚未接種疫苗，多名共和黨國會領袖便擔心，若拜登政府強制執行的話，將會導致數千名情報官員在短時間內被開除，可能會引發國安危機。

《美聯社》報導，總體來說美國相關情報機構人員的接種率均高於全美民眾接種率，例如中央情報局（CIA）的接種率就高達97％，但綜觀18個相關情報單位共10萬名官員當中，仍有部分疫苗覆蓋率偏低。目前全美約70％民眾完全接種疫苗，只接種一劑疫苗者約80％。

共和黨猶他州眾議員史都華（Chris Stewart）表示，一份提供給眾議院情報委員會的報告中顯示，截至10月底部分情報機構仍有至少20％的官員尚未接種疫苗，其中部分機構更有高達40％人員尚未接種，但他並未明確指出確切單位。

儘管這些情報機構中還有許多人會在11月22日的最後期限前接種疫苗，但實際上仍有人持拒絕接種的立場，而在情報員與聯邦政府硬碰硬的結局下，可能導致大批情報員遭裁，留下情報漏洞進而引發國安危機。情報機構的運轉部分真空將導致很多問題，而且其職位特殊性難以替代，因為工作內容通常必須仰賴高度專業人員進行。

史都華呼籲拜登政府讓命令有更多彈性，允許官員因醫療、宗教和其他原因不必接種疫苗，並一概延後針對所有情報官員的疫苗施打期限，「我的問題是一旦我們這麼做，會對國安問題造成多大影響，你們可能會在同一天開除好幾千人」，他點出情報官員的重要性並非事後張貼徵才廣告就能解決的。