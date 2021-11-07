為什麼台中人都要「投給顏清標」？　苦苓認證：他不是壞人

▲外地人對於台中人為什麼總是投票給顏清標，充滿了許多疑惑。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

前立委陳柏惟遭到罷免後，台中第二選區的立委補選也隨之展開，作家苦苓就在新聞節目《新聞挖挖哇》上表示，其實當地人與外地人的看法不同，並不認為顏清標是壞人，他也做了許多服務讓當地人願意投票給顏家人。

4日播出的《新聞挖挖哇》中，以陳柏惟罷免內幕，以及顏清標崛起傳奇為主題進行討論，在節目中段得出了台中人對於顏家充滿「敬畏」的小結論。

苦苓表示，節目中都一直講台中人對於顏家的「畏」，但沒有講到對於顏家的「敬」，很多外地人都批評台中人，為什麼要投給一個黑道？但是當地人根本不認為顏清標是壞人。

▲苦苓表示，當地人一點都不認為顏清標是壞人。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



苦苓說，當地人只要開一家店，人家匾額馬上送來，小孩想要讀哪個學校、換哪個老師，他會續幫你安排，被開罰單了他會去幫你銷掉，即使規定不可以銷單，分局長也花錢自己銷掉，家裡附近要裝監視器、紅綠燈，人家都幫你做到，還經常沒事就招待民眾。

苦苓說，「我媽媽是顏家的樁腳」，光吃流水席就吃了5遍，也沒有任何名目，大家就去吃，吃不完還可以打包，有時候還招待坐遊覽車出去玩，但是他也沒辦選舉活動，也沒叫你投給誰，但是「你都知道是誰出錢」。

苦苓認為，所以對大多數人來說，顏家人有求必應、服務很好，至於人家做了什麼壞事，「我又沒看到」。

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