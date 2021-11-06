回擊顏家！陳柏惟合體林靜儀宣布擔任志工　「完成未盡責任」

▲陳柏惟與林靜儀在公投說明會合體，他也宣布將擔任林靜儀志工。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

民進黨徵召前立委林靜儀投入台中第二選區立委補選，6日將與前立委3Q陳柏惟在公投說明會合體。陳柏惟也在臉書發文力挺林靜儀，「她不只能醫病，還能診治地區事務的問題！」他也將成為林靜儀的志工，為台中第二選區努力，「這是我未盡的責任，也是對選民的尊重！」

陳柏惟今天下午在臉書發文表態力挺參與中二選區立委補選的林靜儀醫師，並承諾將擔任她的志工，為選區努力。巧合的是，先前顏清標在刪Q團隊中，也是擔任志工。

陳柏惟表示，為台中第二選區，找到一個候選人，可以內外兼備，為選民謀取最大福利、為台灣謀求最穩當的生活，是我的責任。他也提出「4個覺得」，說明推薦林靜儀的原因。包括「覺得我質詢經驗不足？推薦你有立委經驗，政治領域、國際事務耕耘多年的林靜儀。」、「覺得我草根本土太地痞？推薦你婦產科專業醫師、醫學博士林靜儀。」、「覺得我講話不夠好聽？推薦你口才超流暢，內外兼修的林靜儀。」、「覺得我還不夠細膩？推薦你溫柔堅定的林靜儀。」

他說，籌劃誰出來選，是要以這個選區的發展未來為目標，而不是誰的籌碼利益！林靜儀醫師各方各面，無論學經歷還是個人特質，對這個選區來說，都是非常適合的優秀人選！

陳柏惟表示，他將成為林靜儀的志工，為台中第二選區努力，這是他未盡的責任，也是對選民的尊重。她不只能醫病，還能診治地區事務的問題！

【更多新聞】

►女兒挺老公鬥父母！雙拳vs刀棍+換鎖奪透天厝 兩老控餐餐吃泡麵

►同居友人好心借AP錶助紓困 他竟贖回再典當8萬花光

►酒店女殺包養男「遺體肚內驚見石頭」 高大成判斷是這兩理由