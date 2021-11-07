陳柏惟深情告白選民：你嫌我草根痞子　這次「找個醫師」給你選

▲林靜儀投入台中二選區補選，剛被罷免的陳柏惟動向也令人關注。（圖／記者鄧木卿攝）



記者林彥臣／綜合報導

前立委陳柏惟遭到罷免後，台中第二選區的立委補選也隨之展開，4日播出的新聞節目《新聞挖挖哇》中，討論主題為「陳柏惟罷免內幕」，以及「顏清標崛起傳奇」，主角陳柏惟也在節目上，針對未來的補選向選區民眾深情告白，「你嫌我草根痞氣，這次找個醫生來給你選」。

主持人鄭弘儀提問陳柏惟，對於中二選區立委補選雙方輸贏的看法。陳柏惟分析，看這次提名的過程，一個黨在想這家人該怎麼安排，另一個黨在想給這個選區更好的人選。

▲陳柏惟在節目上深情告白選民，「你嫌我草根本土痞氣，這次找一個醫師來」。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



陳柏惟告白選民，「你嫌我說話不好聽，我找一個有質詢經驗的，你嫌我不會做立委，我找一個有立委經驗的來，你嫌我草根本土痞氣，這次找一個醫師來，怎麼想這樣都是對選區更好的選擇」。

陳柏惟開玩笑說，2020年大家不要姓顏的，2021年大家不要姓陳的，這次找一個姓林的來，「媽祖也姓林啊！」，我們（綠營）在想的都是給選區更好的選擇，但是對面看起來就是要提供一個以前選過的人。

鄭弘儀又提問，林靜儀被說是「女版陳柏惟」有什麼感受。

陳柏惟說，「這對林靜儀比較不公平，我現在已經滿目瘡痍，她很漂亮，學歷也比我高」。

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