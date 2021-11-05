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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻直播致電顏寬恒服務處　被掛電話批「這就是顏寬恒」

實習記者張鈞量／台北報導

資深媒體人周玉蔻近期屢屢點名國民黨前立委顏寬恒，為台中第二選區立委補選增加許多話題。周玉蔻昨（4日）時於「辣新聞」直播節目中打電話給顏家，希望與其直球對決，未料卻遭顏寬恒服務處主任掛電話，周玉蔻對此表示「這就是顏寬恒」。

周玉蔻表示，「我們在節目當中多次呼喊顏寬恒」，而且前立委顏清標先生我們也多次要訪問他，他都不肯上節目，「至於你顏寬恒對於三接的態度為何，我們今天來撥給她的服務處主任問一下」。

周玉蔻解釋，「因為沒辦法我們約他很多次，據說我們的製作團隊經常被掛電話，我現在來打她的服務處當中的其中一位，這個是陳主任，究竟他們是怎麼去看待，他們不能拒絕跟媒體溝通阿」。

周玉蔻電話接通後，聽到對方表示「您好，謝謝」後，熱情的表示「我是周玉蔻，你好」、「我是周玉蔻，蔻蔻姊啦」，未料卻在表明身分後直接被陳主任掛電話。對此周玉蔻表示不解「怎麼這樣，我們再來一次好了」。周玉蔻接著再打一次，結果對方直接掛斷電話轉語音信箱，她對此評價「這就是顏寬恒」。

對此，周玉蔻5日於臉書批評，一通被顏寬恒服務處陳主任秒掛的電話，證實顏淸標家族吹破牛皮的地方「服務」都是「假」；「陳主任不敢接我第二通電話的赤裸裸心虛畏懼，反映冬瓜標與同夥欺世盜名、挾持大甲媽瞞騙世人、巧取豪奪自身利益22年的真相，已如土石流般排山倒海而來，直沖顏家大門」。

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