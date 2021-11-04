上百民眾成立後援會　林靜儀大喊：沒人說中二選區只有一個姓能選

記者鄧木卿／台中報導

基進立委陳柏惟遭罷免後，民進黨中執會近日通過徵召前立委林靜儀參與中二選區立委補選。大台中民主發展聯誼會4日晚間集結了各行各業上百名民眾，為林靜儀成立後援會，林靜儀情緒激昂地表示，沒人說中二選區只有「一個姓」能選，面對地方惡勢力她不會懼怕，民進黨將會把該區席次贏下來。

▲大台中民主發展聯誼會，4日晚間為林靜儀成立後援會 。（圖／記者鄧木卿攝）

民進黨徵召林靜儀參加台中市第二選區立法委員補選，擁有各行各業上百名會員的大台中民主發展聯誼會，今日晚間8時成立第一個後援會，與會貴賓還有立委何欣純、前立委何敏豪、市議員何敏誠等。

林靜儀說，陳柏惟遭到罷免的這段期間，有不少鄉親都很難過，也向她表示不捨，認為一個高雄上來打拼的年輕人，被整個黨罷免掉，作法實在很難看。好笑的是，若是因為陳柏惟做得不好而罷免，國民黨至少要準備一個好的人才推選出來，「但是把人家整桌菜端走不給人吃，直到現在2個禮拜了卻連一道菜都端不出來，這樣根本是來攪局、鬧場的嘛！」

她說，民進黨則是一直在儲備能量，將整盤最好的菜、最認真負責的人才給大家，而她也有信心可以承擔責任，面對地方惡勢力她不會害怕。

大台中民主發展協會理事長劉文欽呼籲，大肚、烏日、龍井、沙鹿、霧峰，即是俗稱的大烏龍，盼到補選之時在地的鄉親把腳舉起來，投給林靜儀一票，現在不是媽祖在看，而是眾神在看，眾神會保佑林靜儀，來替大台中中二選區服務。

▲▼林靜儀有信心贏得中二選區席次；劉文欽（下圖左2）呼籲在地鄉親出來投票。（圖／記者鄧木卿攝）