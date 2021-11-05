新竹不孕治療全台第3高「竹科人過半」　工程師拚當爹媽：看CP值

▲根據新竹地區不孕症機構統計，前往求診的個案當中，有超過6成是竹科從業人員。（示意圖／送子鳥診所王懷麟醫師提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區是台灣科技重鎮，每年為創造產值均1兆元以上，園區內就業人數約15萬人，縣市合計百萬人口中，就佔了15%，其中20歲到39歲生育人口約為8萬9000人，然現今社會晚婚遲育趨勢，加上工作型態，竹科夫妻等到想生、能生、可以生的時候，已經過了最好的黃金期了，也因此不孕症醫療機構越開越多，新竹縣市就有6間之多。

根據國健署「108年人工生殖施行結果分析報告」中，109年度接受人工生殖受孕，第一名為台北市16683周期，第二名為台中市7799周期，新竹縣市合計4721周期數，為第三高地區，其中不孕症醫師的非正式統計，竹科人就佔了5~6成。

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▲根據國健署資料，新竹地區進行人工生殖治療周期為全台第三高。（圖／記者陳凱力製圖）



新竹市開業多年的「林正凱好孕診所」院長林正凱醫師說，患者中有超過6成是竹科人，第二族群則為老師、公務員。竹科夫妻當中可能其中一人是，也可能是夫妻倆都是，例如久坐的研發人員、需長期穿戴無塵衣的作業員、設備工程師…長時間久坐或在高溫環境，容易導致精蟲活動性不佳，受孕困難。

知名大型不孕生殖機構「送子鳥診所」王懷麟醫師說，在疫情之前，診所內有一半的病患是海外來台求診，所以一開始不覺得竹科人特別多，直到今年疫情邊境封閉，停掉了海外求診的分母後，竹科不孕求診數整個跳出來，估計也有4成將近5成。

▲林正凱醫師直言，近十年晚婚遲育現象，是不孕症人口增加的最大因素。（圖／記者陳凱力攝）

不過，不孕的原因雖有許多種，但醫師們皆異口同聲認為「年齡是最主要因素！」林正凱醫師說，曾收到一名38歲女工程師來求診，當醫師檢查後告知卵巢機能狀況不佳時，讓她非常震驚，無法接受才結婚幾個月，只是「預防性」就醫，沒想到就被宣告生育機能衰退。

林正凱說，醫學上超過35歲以後就算是高齡產婦，受孕機率大幅降低，近十年前往不孕門診的女性平均年齡越來越高，已經從10年前的36歲提高到了38歲，他說，自己的患者中，35~40為第一多數，第二則為40~45歲，但坦言，40歲以後即使求助人工生殖，也不容易，語重心長地喊話「想生，要趁早」。

▲根據全國人口資料庫統計，新竹地區生一胎仍為最多數。（圖／記者陳凱力製圖）

相較於林正凱不孕生殖診所、送子鳥診所因位在新竹市，竹北東元醫院的不孕生殖門診「艾微芙國際生殖醫學中心」的竹科比例又更高、為7成。根據國健屬109年度數據中，艾微芙當年度的治療周期數為1282，是新竹地區第二高，但院方仍表示，每年有超過1000個週期前往進行人工生殖療程(人工受孕+試管嬰兒)，「且數字還有越來越高的趨勢」。

近年在竹北地區嶄露頭角的中國醫藥大學竹北附醫也表示，門診中竹科人也占了將近50%，而最直接影響人工生殖週期是否繼續的主要原因仍是年齡與經濟。

▲根據科管局資料，竹科從業人員年紀幾乎落在30歲至49歲之間。（圖／記者陳凱力製圖）

整體說來，女性的生殖衰退較男性的快，因此不孕專科醫師也直言，早期沒有晚婚趨勢時，男女不孕的原因是各半，但晚婚遲孕後，女性的生育年齡幾乎成為壓倒性的主因。

而不孕症治療周期的次數，同樣取決於年紀，醫生說，竹科地區有一個有趣的現象，可能因為工作性質或是理工人思路的關係，工程師們在生小孩這件事也同樣追求「高CP值」。

一般說來，體外受精一次周期的費用大約在幾萬塊，而胚胎植入則落在20萬上下，工程師們會去計算，以夫妻的年齡，若執行體外受精的受孕機率、胚胎植入的受孕機率，有的工程師會直接選擇「看起來」收費比較貴，但實際上效益可能比較高的胚胎植入，這也是和其他地區較不同的特殊現象。

▲王懷麟醫師說，不只竹科，門診中也有許多老師，因上長期壓力大而不孕。（圖／記者陳凱力攝）

不過，醫師仍表示，並非竹科從業人員就一定與不孕畫上等號，主要還是看工作型態，其他廚師、護理師、百貨業等各行各業也可能因為工作需求需要久坐、久站，或是暴露在高溫環境下作業，甚至心理因為壓力而不易受孕，但因地區人口職業結構以及收入條件，才讓竹科族群相較浮出，今年的不孕補助上路後，也希望能有更多家庭受惠。

▲王懷麟醫師表示，許多工程師家庭，在財力允許、時間體力不允許的情況下，會選擇成功率較高、較省時的試管胚胎植入。（示意圖／王懷麟醫師提供）

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