性侵熱區不在暗巷或摩鐵　原來淫魔最愛「這2地點」

▲桃園市2020年受理性侵害案件共計570件，其中548件被害人與加害人則為互相認識。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／綜合報導

親近的人本該是最感到安全感的人，卻成傷害最深的人。據警政署統計，全台去年性侵害案件（包括強制性交、共同強制性交、對幼性交及性交猥褻等4案類）共計4175件，桃園市570件為全台之首，性侵案發場所以「加害人住所」、「被害人住所」共占 51.1%（291件）最多，「旅館／飯店／民宿」占 17.4%（99件）次之。

▼桃園市2020年性侵案件為570件，當中被害人與加害人關係認識者占了548件。（圖／桃園婦幼隊提供）

桃園市1名父親從2020年8月底到9月初，趁7歲兒熟睡脫去其褲子摸生殖器更藏匿內褲捉弄，兒驚醒後發現沒穿褲子羞憤難當，第3次兒子忍無可忍趁父親猥褻完事下樓猛推他一把，肋骨都當場摔斷，妻子知情後決定揭露丈夫獸行，桃園地院今年9月依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪共3罪，各處有期徒刑7月，合併應執行有期徒刑1年2月，可上訴。

另外，桃園曹姓男公務員（39歲）喜歡同性，卻憂心社會異樣眼光壓力，不敢在現實中尋找同性交往對象，從2009年起到今年1月，利用金錢利誘，前後拐騙共計15名未滿16歲小鮮肉進行性交易，以每次500元到700元帶對方進行口交、肛交等性行為，甚至偷拍下性愛過程，連姪子男同學也是受害者，桃園地方法院今年9月依195個對14歲以上未滿16歲以上之少年為對價性交易罪，應執行20年6月徒刑。可上訴。

▼桃園市2020年性侵案件為570件，未滿6歲到未滿18歲占340件。（圖／桃園婦幼隊提供）

根據統計2020年性侵害案件被害人年齡以「12歲-未滿18歲」年齡層占50.0%（285件）最多，「18歲-未滿24歲」占 14.7%（84 件）次之，「未滿 18歲」之被害人總計占 59.6%（340 件）。

▼桃園市2020年性侵案件為570件，案發場所多為加害人住所。（圖／桃園婦幼隊提供）

從上述2件性侵案，性侵案發場所以「加害人住所」及「被害人住所」共占 51.1%（291件）最多，「旅館／飯店／民宿」占 17.4%（99 件）次之。

六都2020年人口vs每10萬人性侵案發生數

桃園市226萬8807人 發生數：25件

台北市260萬2418人 發生數：18件

台中市282萬0787人 發生數：16件

新北市403萬0954人 發生數：13件

台南市187萬4917人 發生數：15件

高雄市276萬5932人 發生數：11件