　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

性侵熱區不在暗巷或摩鐵　原來淫魔最愛「這2地點」

▲最容易成為愛情奴隸的3星座女生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市2020年受理性侵害案件共計570件，其中548件被害人與加害人則為互相認識。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／綜合報導

親近的人本該是最感到安全感的人，卻成傷害最深的人。據警政署統計，全台去年性侵害案件（包括強制性交、共同強制性交、對幼性交及性交猥褻等4案類）共計4175件，桃園市570件為全台之首，性侵案發場所以「加害人住所」、「被害人住所」共占 51.1%（291件）最多，「旅館／飯店／民宿」占 17.4%（99件）次之。

▼桃園市2020年性侵案件為570件，當中被害人與加害人關係認識者占了548件。（圖／桃園婦幼隊提供）

▲▼桃園婦幼隊犯罪時鐘。（圖／桃園婦幼隊提供）

桃園市1名父親從2020年8月底到9月初，趁7歲兒熟睡脫去其褲子摸生殖器更藏匿內褲捉弄，兒驚醒後發現沒穿褲子羞憤難當，第3次兒子忍無可忍趁父親猥褻完事下樓猛推他一把，肋骨都當場摔斷，妻子知情後決定揭露丈夫獸行，桃園地院今年9月依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪共3罪，各處有期徒刑7月，合併應執行有期徒刑1年2月，可上訴。

另外，桃園曹姓男公務員（39歲）喜歡同性，卻憂心社會異樣眼光壓力，不敢在現實中尋找同性交往對象，從2009年起到今年1月，利用金錢利誘，前後拐騙共計15名未滿16歲小鮮肉進行性交易，以每次500元到700元帶對方進行口交、肛交等性行為，甚至偷拍下性愛過程，連姪子男同學也是受害者，桃園地方法院今年9月依195個對14歲以上未滿16歲以上之少年為對價性交易罪，應執行20年6月徒刑。可上訴。

▼桃園市2020年性侵案件為570件，未滿6歲到未滿18歲占340件。（圖／桃園婦幼隊提供）

▲▼桃園性侵分析。（圖／桃園婦幼隊提供）

根據統計2020年性侵害案件被害人年齡以「12歲-未滿18歲」年齡層占50.0%（285件）最多，「18歲-未滿24歲」占 14.7%（84 件）次之，「未滿 18歲」之被害人總計占 59.6%（340 件）。

▼桃園市2020年性侵案件為570件，案發場所多為加害人住所。（圖／桃園婦幼隊提供）

▲▼桃園性侵分析。（圖／桃園婦幼隊提供）

從上述2件性侵案，性侵案發場所以「加害人住所」及「被害人住所」共占 51.1%（291件）最多，「旅館／飯店／民宿」占 17.4%（99 件）次之。

六都2020年人口vs每10萬人性侵案發生數

桃園市226萬8807人　發生數：25件

台北市260萬2418人　發生數：18件

台中市282萬0787人　發生數：16件

新北市403萬0954人　發生數：13件

台南市187萬4917人　發生數：15件

高雄市276萬5932人　發生數：11件

►餐飲券不用抽！花660元就能吃到800元

ET快訊
大陸本土確診今暴增！　社區工作人員「戴N95口罩」也感染
23歲演員突逝世！　2行字死因掀揣測
獨／驚險影片曝！砂石車被控頂屁股撞女騎士　駕駛喊冤還原真相
美女律師讚王必勝「天下奇才」！PO文酸：你不當指揮官，誰能當
萬華這間小吃店登上CNN！　蔡英文帶記者吃美食
隋棠台北豪宅悄曝光！　內裝網驚艷：根本偶像劇場景

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全國遊客注意！東港麥當勞+潮州冷熱冰店　科技執法11月1日啟動

驚悚畫面曝！曳引車噴出「重機具履帶」　白車秒被壓成鐵餅

渣男為保住工作　害少女產子後竟將兒「打包丟棄」

東港迎王祭孕婦擠人潮看陣頭　鞭炮聲中痛苦捂胸…警消總動員

獨／驚險影片曝！砂石車被控頂屁股撞女騎士　駕駛喊冤還原真相

苗栗男開車墜50米深谷！樹幹救命卡峭壁6小時　勇消吊掛救援

屠夫一再殺狗大賺黑心錢拒繳罰鍰　執行署出重手查扣他5筆土地

2大牛帶1小牛汐止鬧區逛街　悠哉大啖草食飼主秒衝帶回基隆

性侵熱區不在暗巷或摩鐵　原來淫魔最愛「這2地點」

性侵犯罪時鐘越走越快！每天發生10.7件　淫魔最多竟在這縣市

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

王思佳豪砸50萬布置女兒閨房　「萬把塊名牌嬰兒裝」衣櫃大爆滿

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

全國遊客注意！東港麥當勞+潮州冷熱冰店　科技執法11月1日啟動

驚悚畫面曝！曳引車噴出「重機具履帶」　白車秒被壓成鐵餅

渣男為保住工作　害少女產子後竟將兒「打包丟棄」

東港迎王祭孕婦擠人潮看陣頭　鞭炮聲中痛苦捂胸…警消總動員

獨／驚險影片曝！砂石車被控頂屁股撞女騎士　駕駛喊冤還原真相

苗栗男開車墜50米深谷！樹幹救命卡峭壁6小時　勇消吊掛救援

屠夫一再殺狗大賺黑心錢拒繳罰鍰　執行署出重手查扣他5筆土地

2大牛帶1小牛汐止鬧區逛街　悠哉大啖草食飼主秒衝帶回基隆

性侵熱區不在暗巷或摩鐵　原來淫魔最愛「這2地點」

性侵犯罪時鐘越走越快！每天發生10.7件　淫魔最多竟在這縣市

男友顧滑手機！她1招夾鏡反射　秒抓包「肉色香慾畫面」GG了

全國遊客注意！東港麥當勞+潮州冷熱冰店　科技執法11月1日啟動

驚悚畫面曝！曳引車噴出「重機具履帶」　白車秒被壓成鐵餅

玉山攻頂竟吃肌肉鬆弛劑　恐怖藥單曝光...別再分給別人吃啦

全聯衛生紙、泡麵買1送1！超級週年慶限時3週　逾300項商品優惠

豪華版肉燥飯！台南正港古早味老店　撒滿花生粉土豆粽軟綿超療癒

快訊／第10批BNT來台！　指揮中心14:00說明

106歲汐止老透天7200萬求售　「買地送屋」還有租金拿

渣男為保住工作　害少女產子後竟將兒「打包丟棄」

文在寅為G20峰會出訪歐洲　今將會晤教宗方濟各　邀「出訪北韓」

台灣黑熊偷啃花蓮有機米被抓包！　農會讚「懂吃」：包田讓牠吃到飽

社會熱門新聞

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

社區保全痛毆男住戶　竟因以為他是機師

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

警戳破「議員涉毒千金」說詞　不排除上線就是他們自己

湖口營區砲擊演訓傳山林大火　動員搶救6小時

賀考照飆速？國家級相機「上鏡16次」 男大生快哭

涉毒議員千金起底！2.7萬粉絲小網紅

西門町屁孩飛踢街友畫面曝！網怒：有優越感？

八年級女籌組22人收簿集團詐千萬

鄰居檢舉又不給拆　她怒：逼坐牢

中山區「勸戴口罩」被挖眼　受害女嘆乏人問津

騎新車到彰化139縣道兜風　30天收16張罰單

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

更多熱門

相關新聞

「性侵犯罪時鐘」越走越快　淫魔最多竟在這縣市

「性侵犯罪時鐘」越走越快　淫魔最多竟在這縣市

根據警政署統計，全台今年1月到9月發生性侵害案件（包括強制性交、共同強制性交、對幼性交及性交猥褻等4案類）總計為2917件，相較於109年同期多了310件，顯示出性侵案犯罪時鐘有加快趨勢，從去年每天發生9.51件，增加為每天10.7件，其中桃園市375件為最高、第2名則是新北市374件。

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

15歲男跟蹤大姊姊　拖到農場性侵

15歲男跟蹤大姊姊　拖到農場性侵

即／鈕承澤「媽媽牌」成功　檢同意延後入監

即／鈕承澤「媽媽牌」成功　檢同意延後入監

高市刑警勾結業者查個資　警政署長震怒

高市刑警勾結業者查個資　警政署長震怒

關鍵字：

桃園市性侵犯罪時鐘情侶陌生人警政署數字新聞

讀者迴響

熱門新聞

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

社區保全痛毆男住戶　竟因以為他是機師

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

新疆「小河公主」起源曝光

2波變天雨報到　賈新興：12月冷空氣強

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

爸媽留「8000萬現金」他卻想放棄繼承　暗黑原因曝

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面