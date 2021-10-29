性侵犯罪時鐘越走越快！每天發生10.7件　淫魔最多竟在這縣市

▲根據警政署統計，今年性侵案件相較於去年同時期多了310件。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

根據警政署統計，全台今年1月到9月發生性侵害案件（包括強制性交、共同強制性交、對幼性交及性交猥褻等4案類）總計為2917件，相較於109年同期多了310件，顯示出性侵案犯罪時鐘有加快趨勢，從去年每天發生9.51件，增加為每天10.7件，其中桃園市375件為最高、第2名則是新北市374件。

去年整年度共發生4175件性侵案件，又屬桃園市570件為年度之首。

今年7月31日在靜寂的桃園新屋區後湖溪出海口防風林發現一具衣衫不整的女性屍體，頭部有明顯外傷、現場更有血跡噴濺痕跡，楊梅警到場勘驗研判他殺之嫌，警根據身上特徵調查，確認死者是吳姓越南籍逃逸女移工。警循線緝捕王姓兇嫌，發現他腳上掛有電子腳鐐，仍在假釋監控期間，行蹤全遭GPS紀錄，竟大膽犯案。

▲桃園市新屋區後湖區防風林發生越南籍逃逸吳姓女移工命案，王男被警方查獲後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

50歲的王男過去曾擔任計程車司機，犯下多起性侵女子案件前科，被判刑逾20年確定，入獄服刑10多年在去年獲得假釋，但因有高度再犯之虞被加裝電子腳鐐監控，偵訊時他辯稱，案發當日與吳女共遊，但卻被對方語帶諷刺，他認為自己「被瞧不起」，突然情緒湧上隨地拿石頭朝吳女頭部猛砸，他雖否認犯行，但檢警仍依強制性交、故意殺人罪送辦，目前遭羈押在桃園看守所。

▼警政署統計性侵害概況數據，桃園市為性侵發生件數多達109年度共計570件。（圖／警政統計查詢網）

六都性侵犯罪110年度1到9月vs去年同期

1、新北市：110/1-9月：374件 去年同期：384件 增減：+10

2、台北市：110/1-9月：334件 去年同期：332件 增減：+2

3、桃園市：110/1-9月：375件 去年同期：428件 增減：+53

4、台南市：110/1-9月：180件 去年同期：190件 增減：-10

5、台中市：110/1-9月：371件 去年同期：332件 增減：+39

6、高雄市：110/1-9月：244件 去年同期：247件 增減：-3

▼109年1月至9月共計2607件，今年同時期則是2917件，多出310件。（圖／警政統計查詢網）

109年度六都為桃園570件為最多、其次新北526件、第3名北市487件、第4名台中460件、第5名高雄313件，最後台南280件總計2636件。