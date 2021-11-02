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5天150架共機擾台！3張圖看懂「中國威脅日增」　專家解析2大原因

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲ 共機大舉擾台，兩岸局勢受到國際關注。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國向台灣西南海域派遣的共機數量10月初創下新高，台灣國防部長邱國正更表示，中國2025年將具備全面犯台能力。《美國有線電視新聞網》（CNN）10月27日刊出總統蔡英文專訪，她在訪問中證實美軍在台協訓，坦言中國威脅日漸增加，引發國際社會對台海局勢高度關注。

不過，在中國口頭及軍事威脅不斷升級之下，分析人士仍一致認為，中國短期內不太可能入侵台灣。一名專家更指出，中國未來一年內侵台可能性「近乎於零」。

曾有專家在2000年代初期表示，北京可能在10年內接管台灣；台灣國防部2013年則預估，中國2020年將具備侵台能力，但上述二項都沒有成真。儘管共機大舉擾台，台北街頭一切如常。這不會登上新聞頭條，大眾基本上也不關心共機威脅，卻不代表不需要恐慌。 

●中國的「紅線」在哪裡？

共機大動作擾台始於10月1日，當天為中國國慶，秀肌肉似乎不令人意外，但這並非擾台規模提升的唯一原因。專家表示，兩岸關係惡化原因有二，其一為台美關係升溫，使得台灣愈發有信心，其二則是中國內政因素。

▲▼ 2020/9/16至2021/10/31每日共機擾台架次。（製圖／ETtoday）

▲ 共軍10月1日至5日派出150架戰機，進入台灣防空識別區。（製圖／ETtoday，可點圖放大

北京將台灣視為其領土一部分，反覆聲明其「統一」目標，過去40年來持續透過援助台灣外交盟友的方式，削弱台灣與盟國關係，進而孤立台灣。台灣目前僅有15個邦交國，但在北京壓迫下並未屈服，去年年初以來，國際影響力有所增強，周圍國家捍衛台灣自治權的力道來到史上高點。

日本防衛大臣岸信夫便向CNN表示，東京當局將對中國以武力占領台灣的任何企圖做出「相應回應」。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）也承諾，將與台灣建立更牢固的關係。

國際社會對台支持不僅限於亞太地區，東歐立陶宛就在9月成為幾十年來第一個允許以台灣名義設立外交使團的歐洲國家。台美密切關係也使台灣在世界舞台上更加大膽，2020年川普執政時期接待多名重要美國外賓。拜登政府的立場沒有太大轉變，恐怕令北京失望。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）駐台北高級研究員柯爾（J. Michael Cole）指出，日漸緊張的美中關係也幫助提升台灣形象，「台灣意識到，國際社會越來越能接納台灣，也更加理解台灣做為一個自由民主國家，在不斷升級的意識形態衝突中扮演的角色。」

▲▼ 10/1至10/10共機擾台路線。（製圖／ETtoday）

▲ 10月1日至10日共機擾台路線。（製圖／ETtoday，可點圖放大

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，中國提升共機擾台規模並非侵台序曲，反而顯露北京的挫折，同時也藉此警告台美，不要跨過中國的紅線，即推動台灣正式獨立，或決定在台部署大量美軍。一旦觸及這條紅線，便可能引發北京軍事升級。

而北京此舉除了威嚇台美，實際上也是為了展現給中國人看，以利習近平在2022年共產黨全國代表大會前取得支持。

澳洲國立大學（ANU）中華文化全球研究中心研究員宋文笛指出，習近平也希望在11月六中全會前拉攏人心，因為這場會議將敲定高層官員候選人名單，而強硬的對台政策可能決定他能在其中安插多少心腹，以利第三任期統治，「在此時機以武力煽動民族主義情緒，對現任領導人通常是好事。」

且中國未來一年內還有許多大事，包括明年2月的北京冬奧及中共全國代表大會，若在這段期間侵台，將使情況急劇複雜化。

●中國「和平統一」目標

北京不願侵台最明顯的跡象便是習近平10月9日的演說，強調與台灣「和平統一」的願望，似乎暗示將等待台灣自願降服。葛來儀便表示，習近平有關台灣的發言聽起來「缺乏急迫感」，令她十分驚訝。

以和平方式解決台海對峙並非不可能，專家也持續警告，北京試圖強奪台灣的任何努力都將付出龐大代價，結果也難以預料。

美國國防部今年稍早舉行的大規模推演中，美軍成功擋下中國在2030年入侵台灣的模擬行動。但據《國防新聞》報導，從演習結果推估，這場勝仗得不償失，將導致大量人員傷亡。不過，專家表示，現階段很難看出北京和平統一的願望還有什麼前景。

▲▼ 共機擾台／海峽兩岸軍力比較。（製圖／ETtoday）

▲ 由美國國防部統計可見，中國對台灣軍事優勢大。就算只看最靠近台灣的軍隊，解放軍陸海空防衛力量都遠勝於台灣。此處潛艦包括柴油、核子及彈道飛彈潛艦，坦克登陸艦也包括兩棲船塢登陸艦，航母則以全中國為範圍。（製圖／ETtoday，可點圖放大

CNN援引台灣政治大學選舉研究中心民調結果指出，支持台灣走向「獨立」的民意自2018年以來提升逾一倍，來到幾十年來最高點。這項調查於今年6月進行，4717人中有25.8%希望獨立，僅10%希望與中國大陸「統一」，多數人則希望維持現狀。

考慮到香港危機，宋文笛認為，北京以一國兩制方式和平統一台灣的的可能性極低。不過，北京仍有理由期待台灣會自願降服，因為國民黨新領導人朱立倫承諾，若國民黨在2024大選中勝出，將重啟與北京的溝通渠道。

●侵台可能適得其反

專家表示，中國任何侵台舉措都不會毫無預警，認為北京對台灣本島採取軍事行動以前，很可能先對南海諸島發動攻擊，或在國際貿易上封鎖台灣。

部分專家認為，台灣早已踏上不歸路，不太可能以任何形式與北京統一，除非共產黨對公民自由的立場或台灣對中國問題的立場出現重大轉變。全球台灣研究中心（GTI）的柯爾則表示，這便是最令人擔憂的問題。

他進一步說明，若明顯沒有機會統一，習近平聲譽及權力堪憂，便可能採取嚴厲措施，「我擔心在這種情況下，他可能不得不訴諸武力或其他措施來對付台灣」，以求再次向中國人民證明，一切都在他的掌控之中。

宋文笛則認為，北京一切外交、經濟及軍事脅迫都可能適得其反，破壞北京與台灣和平統一的目標，認為中國刻意營造的恐懼氣氛反而在台灣社會中形成一股更強烈的認同與歸屬感，「越強調共同經歷，就越強化台灣民族認同，削弱對統一的民意支持。」

►CNN主播：不信美國人願意「為保護台灣」出兵抗中！　民調真相曝光
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