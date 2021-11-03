手機訊號看人口分佈大數據　板橋「夜間人口數」全台第一

▲全台夜間人口數最多的地方在新北市板橋區。（圖／新北觀光局提供）

記者曾俊豪／綜合報導

全台灣夜間人口最多的地方在哪裡？內政部運用電信業者基地台進行新型態「電信信令人口統計」，日夜間停留人數以新北市440.5萬為最多，其中，板橋的「夜間人口」達到57.7萬人，是全台夜間人口最多的鄉鎮市區。

內政部先前公布第一份電信信令人口統計，有別於以往的戶籍統計，這份調查是首度與電信業者合作，透過基地台的訊號，進行新型態人口統計，經過調查，發現日間與夜間人口的差距最多的城市是台北市，其白天人口比夜間多71.8萬人，顯示核心都會區的磁吸效應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各縣市日夜間人口數統計，新北市都排名第一。（圖／翻攝內政部官網）

板橋平日「夜間人口數」全台第一

根據統計數據，臺北市平日的日間活動人口數為350.8萬人，比夜間停留人口增加71.8萬人(+25.7%)，其中，日間流入人口最多的地方在商業、行政及文教匯集區的中山區、中正區、大安區。至於偏重居住與生活功能的文山區，日間活動人口則比夜間停留人口少，鄰近的新北市板橋區、三重區、永和區也是如此。報告分析，此結果充分反應就業就學與居住間的人口移動情形。

若單純以平日「日間人口數」來看，排名第一的是新北市376.0萬人，台北市350.8萬人次之，台中市309.8萬人居第3，六都日間人口數共佔全國人口的72.58%；至於平日「夜間人口數」，則同樣是新北市440.5萬人最多，台中市308.4萬人居次，台北市279.0萬人排第3，六都合占全國人口72.14%。

有趣的是，若縮小範圍到全台的鄉鎮市區則會發現，新北市板橋區的「平日夜間人口數」達到57.7萬人，是全台鄉鎮市區的第一名，比平日的日間人口數多出11.5萬，報告分析，這主要因為其地理位置鄰近台北市，生活、交通便利且房價相對親民有關。

▲全台鄉鎮市區日夜間人口數統計，板橋夜間人口數最多。（圖／翻攝內政部官網）

日間人口數十大村里 科技廠區扮演關鍵因素

至於「日間人口數前10大村里排名」則凸顯產業型態，範圍內有科技廠區的佔去一半。全國日間人口數最多的村里是新竹科學園區的新竹市東區科園里10.7萬人，內湖辦公大樓及大賣場商區的台北市內湖區湖元里以6.8萬人居次。

而前10大村里中，台北市占了5個，新北市有2個、桃園市也有2個及，新竹市則有1個，其中同屬大型科技廠商匯集的還有臺北市內湖區港墘里（內湖科技園區）、桃園市蘆竹區錦中里（南崁科技廠區）及新北市五股區興珍里（新北市工商展覽中心一帶），顯示科技製造業對人口活動影響極為密切。

▲「日間人口數前10大村里排名」，新竹市東區科園里最多。（圖／翻攝內政部官網）

101商圈效應 信義區新村里「假日日間人口」最多

另外，全台「假日日間人口數」最多的村里，則是區內有101以及信義商圈所在的台北市信義區新村里，達到4.5萬人，顯示商業活動的效應。然而，工業或科技園區也因為平日大量工作人，假日僅少數人上班的型態，導致假日日間人口數相較平日銳減，又以於新竹科學園區週邊的新竹市東區科園里，假日人數驟減7.4人最明顯。

針對這份統計數據，內政部表示，透過「電信信令人口統計」掌握動態人口流動，可以輔助現行的戶籍登記資料，透過實際人口流動分布，有效進行資源配置，若進一步與現有社會經濟資料服務平台，與商業登記、交通站點、實價登錄等資訊結合，將可多元應用於商業選址或人力配置等。

▲商圈效應，讓信義區新村里成為全台「假日日間人口」最多的里。（資料圖／東森新媒體ETtoday）