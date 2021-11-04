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動漫迷不要錯過！　全台首場5G動漫秀6、7兩天桃園馬村登場

▲全台首場5G動漫秀桃園馬祖新村登場。（圖／文化局提供）

▲全台首場5G動漫秀桃園馬祖新村登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台第一場5G科技動漫秀，於本週六、日(6、7日)在桃園馬祖新村眷村文創園區登場！市府文化局4日表示，「馬村5G動漫日-巨獸來襲」活動，將國際知名漫畫家蕭言中繪製的吉吉恐龍，打造成3米高的「5G巨獸」象徵5G科技浪潮來襲，為打造桃園為國際門戶、科技智慧都市揭開序幕，活動相當豐富，動漫迷請把握。▲全台首場5G動漫秀桃園馬祖新村登場。（圖／文化局提供）

▲中壢Mix Tempo舞團將在馬村5G動漫日原漫畫市集中，妝扮"魷魚士兵"大秀舞蹈，快閃演出。（圖／文化局提供）

文化局指出，5G動漫秀運用5G高傳輸、低延遲特性，促使知名漫畫家韋宗成作品《冥戰錄》的女主角「林默娘」突破二次元限制，走出虛擬世界與真人互動，達到前所未有的感官體驗; 10分鐘的動漫秀活動後，緊接著2場大型動漫歌舞秀，邀請「無碼寶貝」、「飛雲冰淇淋」、「V.V.V.」、「π’s拍子」、「ReTurN-Circus」等10 組動漫天團，共組臺灣動漫歌舞聯合戰線用動感十足的音樂舞蹈，喚醒大家的動漫細胞，一起瘋跳high翻天；主題活動「Cos 秋漫聚派對」邀請10組coser、街頭藝人在馬祖新村公園草地與大家同歡拍照。▲全台首場5G動漫秀桃園馬祖新村登場。（圖／文化局提供）

另外，在馬祖新村園區的「馬幼藝所」規劃VR 冒險體驗，展出漫畫家小雪代表作《海洋生物超有事》，帶上VR設備跟著故事主角遨遊大海、身陷海葵、被鯊魚追趕的奇特歷險;更不能錯過的還有免費 DIY 課程，一起動手做鬼滅之刃紙模和鋼彈模型；除了好玩，好逛的還有30攤的原漫市集，匯集臺灣各地漫畫家能量一次看得夠。

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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