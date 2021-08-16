桃園市圖新總館暨各分館　17日起聯合招募350名志工

▲桃園市圖新總館暨各分館招募350名志工。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歡迎加入桃市圖志工！桃園市立圖書館新建總館將於2022年開館，市府文化局表示，配合現有各區分館業務推展，明(17日)起開始，辦理全市圖書館志工聯合招募，需要350名受過專業訓練的志工們，協助各項營運、導覽與教育活動推動等，竭誠歡迎所有愛好閱讀並具服務熱忱的民眾報名。

市府文化局指出，位於桃園區中正藝文特區的桃市圖新總館，預計於明年中完工啟用，市圖新總館共8層樓，提供演講廳、會議室、文創市集、咖啡館、樂齡閱讀及親子研習教室、青少年閱覽及一般閱讀館藏區、地方文獻區、多功能活動室、數位學習區及雲端書屋等多功能設施服務。

預計需要高達350位受過專業訓練的志工同仁協助各項營運、導覽與教育活動推動等，為此市立圖書館特地提前一年開始招募志工，凡18歲以上對圖書館工作有興趣的民眾皆可線上報名，預計於明年初統一開始面試及培訓，期盼攜手民眾一同迎接桃園文化新地標。

另外，市立圖書館各區分館為提升圖書業務效率及志工量能，一併招募多類別志工，服務內容包含圖書流通、導覽指引、閱讀推廣、讀者服務及說故事活動等，各區分館志工招募方式可採線上報名或現場繳交報名表2種方式，由館方在初審報名資料後，通知參加複審面試，面談時間及地點將以電子郵件或電話通知，複審合格者亦以電話通知，經面試通過後，將進行一系列的志工實習及專業教育訓練課程。

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