疫情風暴襲！桃園藝文紓困3.0　盼助藝文工作者度難關

▲桃園藝文紓困3.0。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市文化局26日表示，因應國內疫情日益嚴峻，中央全國各地市政府為藝文工作者提出不同的紓困方案，也為提振受到新冠疫情衝擊的藝文團體、及文創業者，提出相應的藝文紓困方案，期盼將資源提供給藝文業者，協助度過疫情難關。

文化局指出，配合文化部推出的「藝文紓困補助3.0」方案，為提供桃園本地藝文工作者更便捷服務，申請中央補助文化局設立諮詢窗口協助藝文團體，並扮演與中央溝通的橋樑。針對文化局及所屬藝文場館也推出相應配套措施，一般租借團隊：受疫情影響而於演出前7日取消演出者：場地租金全數退回、已核定補助團隊：因疫情取消演出，核實補助前製相關支出，另可優先登記明(2022)年場地檔期。

考量到日後疫情解封，文化局也將積極協助桃園市藝文團隊復甦，各類藝文表演於文化局及所屬場館演出，免收場地使用費及空調清潔費等，也將補助藝文團體製作線上節目，如製作Youtube影片、Podcast網路廣播、線上音樂會等不同形式的線上節目計畫，審查通過後由本局補助經費執行，受理補助日期另行公告。

對於文化局促參(OT)營運之文創園區(壢景町、壢小故事森林、桃園77藝文町、南崁兒童藝術)，依照閉館天數減免土地租金及定額權利金；而進駐文化局及所屬場館之文創業者，依照閉館天數全額減免每月租金。

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